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11 січня • оновлено в 15:31
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Султан Оману своєю смертю викрив брехню Зеленського – нардеп від "ЄС"

7.4т
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Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Микола Величкович вважає, що султан Оману Кабус бен Саїд своєю смертю викрив брехню президента України Володимира Зеленського, який заявляв, що перебував у цій країні з метою переговорів на найвищому рівні.

За його словами, глава держави має зізнатися, що насправді був там на таємному відпочинку. Про це депутат написав на своїй сторінці у Facebook.

"Своєю смертю султан Оману мимоволі викрив брехню Зеленського про візит до цієї країни, якою той прикривав свій таємний відпочинок", – зауважив він.

Микола Величкович заявив, що султан Оману своєю смертю викрив брехню Зеленського

Микола Величкович заявив, що султан Оману своєю смертю викрив брехню Зеленського

За словами Величковича, оманська сторона навіть теоретично не могла планувати візити закордонних лідерів, коли монарх був при смерті, адже він хворів давно.

"У брехні короткі ноги. Брехнею світ обійдеш, але назад не повернешся. Банкова з Оманом забрехалася. Зеленський має вибачитися за брехню і визнати, що відпочивав", – наголосив депутат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на новорічні та різдвяні свята відпочивав у розкішному 5-зірковому готелі на березі Оману.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Костюченко Григорий
Костюченко Григорий
А он и не говорил что встречался с султаном,он встречался с погонщиком ,просил подогнать ослов для фракции.
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Селезнев Вадим
Селезнев Вадим
.,....Вовка виновен в смерти шаха Омана.....Это я вам чисто конфенденциально... Ещё тот перец....только прикидывается....
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Он Алекс
Он Алекс
Селезнев Вадим, а че Селезнёв ты выбрал ник? Ватолох не подходит ольгинец тебе ?
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Так клоун и не скрывал, в отличии от Петьки "Бухозавра-Мальдивского".
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2 из 3 ответов | показать все
Он Алекс
Он Алекс
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, бухозавр это Ельцин, который за бутылку водки подарил Россию Путину ?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, не набридло?
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1
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