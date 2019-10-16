Захід звернувся до України через судову реформу Зеленського: названі головні помилки влади

Посли Канади, Великобританії, Німеччини та Євросоюзу звернулися до української влади з проханням переглянути окремі положення законопроекту про судову реформу.

Відповідне звернення від 15 жовтня направлене спікеру парламенту Дмитру Разумкову, прем'єр-міністру Олексію Гончаруку та голові Офісу президента України Андрію Богдану, передає "Судово-юридична газета".

Підписанти висловили бажання зустрітися з українською стороною, щоб "обговорити можливі альтернативні рішення, які б підтримували темп реформи, який визначив уряд, уникаючи деяких ускладнень".

Судова реформа Колаж

Автори документа також порадили співпрацювати з Венеціанською комісією з метою приведення закону "в повну відповідність нашим спільним цінностям".

Зокрема, дипломати вказали на такі моменти:

Скороченню суддів Верховного Суду має передувати перегляд норм юрисдикції суду та укомплектування належним штатом судів нижчих інстанцій для забезпечення доступу до правосуддя та стабільності судової системи.

Надання ВРП повноважень затверджувати правила та методологію судового відбору перешкоджає ВККС ефективно виконувати свої функції. Таке підпорядкування має відбутися лише після реформування ВРП.

Вимоги щодо створення конкурсної комісії з відбору членів ВККС та Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП, включно з умовами участі та залучення міжнародних експертів, потребують перегляду, аби забезпечити їхню ефективність.

Лист дипломатів sud.ua

Лист дипломатів sud.ua

Лист дипломатів sud.ua

Як писав OBOZREVATEL, Верховна Рада 12 вересня прийняла президентський проект закону № 1026 про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського управління.

Раніше ЄС і Канада розкритикували положення законопроекту № 1008 про внесення змін до законів про діяльність органів суддівського управління.

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