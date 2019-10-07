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7 жовтня • оновлено в 18:04
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Судився з євромайданівцями: директор ДБР Труба втрапив у гучний скандал

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Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у 2013-2014 роках активно оскаржував у судах рішення місцевих рад на підтримку Революції Гідності на Майдані.

Про це повідомляється у розслідуванні програми "Спостерігач" на "5 каналі". Коли стало відомо, що Євромайдан переміг, Труба відкликав усі позови (щоб подивитися, відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як зазначено у сюжеті, в листопаді 2013 року, коли на Майдані Незалежності у Києві тільки почалися протести, тоді ще прокурор Пустомитівського району Роман Труба висунув підозру чиновнику львівської мерії Андрію Шевціву, який допомагав автобусам зі Львова потрапити до Києва. Його звинуватили у блокуванні траси.

Роман Труба

Роман Труба

Новини
"На 5 років в'язниці": Чорновол зажадала від НАБУ покарати Трубу

Справу проти євромайданівця Шевціва прокурор вів особисто. Сьогодні Шевців відмовляється говорити про Трубу – з політичних мотивів. А відео, де він згадує цей інцидент, було вилучене з мережі.

Як прокурор району Роман Труба неодноразово судився з Пустомитівською райрадою та місцевими сільрадами, вимагаючи скасувати їхні рішення на підтримку Євромайдану.

"Він дуже наполегливо заперечував. На відміну від інших прокурорів, які займалися тим самим", – згадує нардеп VIII скликання Тетяна Чорновол.

Позов Романа Труби

Позов Романа Труби

Скріншот відео

Суди тоді підтримували позови прокурора – поки Революція Гідності не перемогла. Після чого прокурор Труба раптово відкликав решту своїх позовів. А потім – звільнився. Якраз напередодні ухвалення закону про люстрацію.

Зазначимо, нещодавно Роман Труба став фігурантом гучного скандалу. Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Роман Труба
Теги
Революція Гідності Державне Бюро Розслідувань
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Иванов Александр
Иванов Александр
Владимир Александрович, пока не посадят Петю и компанию спокойствия в стране не будет!!!! Пора принимать решения, иначе будет поздно!!!
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Валевич Борис
Валевич Борис
Оказывается он не просто Труба, а КАНАЛИЗАЦИОННАЯ Труба - из которой воняет душок
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ой закупорять! І заглушку вставлять з проВОРотом.
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