Судився з євромайданівцями: директор ДБР Труба втрапив у гучний скандал

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба у 2013-2014 роках активно оскаржував у судах рішення місцевих рад на підтримку Революції Гідності на Майдані.

Про це повідомляється у розслідуванні програми "Спостерігач" на "5 каналі". Коли стало відомо, що Євромайдан переміг, Труба відкликав усі позови (щоб подивитися, відео, доскрольте сторінку до кінця).

Як зазначено у сюжеті, в листопаді 2013 року, коли на Майдані Незалежності у Києві тільки почалися протести, тоді ще прокурор Пустомитівського району Роман Труба висунув підозру чиновнику львівської мерії Андрію Шевціву, який допомагав автобусам зі Львова потрапити до Києва. Його звинуватили у блокуванні траси.

Роман Труба

Справу проти євромайданівця Шевціва прокурор вів особисто. Сьогодні Шевців відмовляється говорити про Трубу – з політичних мотивів. А відео, де він згадує цей інцидент, було вилучене з мережі.

Як прокурор району Роман Труба неодноразово судився з Пустомитівською райрадою та місцевими сільрадами, вимагаючи скасувати їхні рішення на підтримку Євромайдану.

"Він дуже наполегливо заперечував. На відміну від інших прокурорів, які займалися тим самим", – згадує нардеп VIII скликання Тетяна Чорновол.

Позов Романа Труби Скріншот відео

Суди тоді підтримували позови прокурора – поки Революція Гідності не перемогла. Після чого прокурор Труба раптово відкликав решту своїх позовів. А потім – звільнився. Якраз напередодні ухвалення закону про люстрацію.

Зазначимо, нещодавно Роман Труба став фігурантом гучного скандалу. Як повідомляв OBOZREVATEL:

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