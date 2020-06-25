Суддя в справі Порошенка раніше заступився за Зеленського через прослуховування активістів

Суддя Печерського суду Сергій Вовк, який головує у "справі" проти п'ятого президента Петра Порошенка, відзначився, зокрема, й тим, що заступився за Володимира Зеленського щодо незаконного прослуховування активістів – учасників акції "Ні капітуляції".

Про це повідомляє Bihus.Info. Щоправда, це рішення на користь Зеленського у справі про прослуховування громадських активістів було скасовано Апеляційним судом.

Як відомо, активісти вже кілька місяців добиваються відкриття провадження через прослуховування.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 9 жовтня 2019 року під час зустрічі з ветеранами та громадськими активістами в Офісі президента повідомив, що має роздруківки телефонних розмов учасників акцій "Ні капітуляції". Активіст Дмитро Сінченко звернувся з офіційним запитом до президента з проханням надати йому документи, які підтверджують законність здійснення прослуховувань, на що з Офісу президента повідомили про відсутність таких документів.

Згодом Сінченко написав заяву про вчинення кримінального правопорушення – незаконного прослуховування, однак Національна поліція відмовилась вносити її до ЄРДР, і Дмитро звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність правоохоронців.

Суддя Вовк відмовив у задоволенні скарги.

"На жаль, суддя Вовк виніс політично упереджене, нічим не обґрунтоване рішення, яким без жодних слідчих дій, без жодної оцінки доказів, безапеляційно визначив, що прослуховувати українців можна, якщо вони політичні опоненти президента. А вважати інакше – це, на думку судді Вовка, якісь "політичні переконання", – зазначив Сінченко.

Апеляційний суд скасував ухвалу судді Вовка. Тепер справу повторно має розглянути суд першої інстанції.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Печерський районний суд Києва 18 червня ухвалив відкласти засідання з обрання п'ятому президентові Петру Порошенку запобіжного заходу у справі про нібито порушення під час призначення заступником глави Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка до 1 липня.