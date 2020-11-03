Суддя КСУ Сліденко пригрозив Зеленському війною і "150 роками в'язниці"

Президент України Володимир Зеленський відкрито закликав народних депутатів від фракції "Слуга народу" до повалення державного ладу.

Як заявив в коментарі УНІАН член Конституційного суду України Ігор Сліденко, глава держави в аудіозверненні до нардепів "наговорив собі на 150 років в'язниці".

"Президент вголос закликає депутатів до повалення державного ладу. Це вже не вигадки РНБО, що Конституційний суд зазіхав на державний лад. Чим зазіхав? Що Конституційний суд скасував 366-1 статтю Кримінального кодексу і сказав, що її треба вдосконалити? Це навіть коментувати незручно", – сказав він.

На питання, що буде, якщо в парламенті знайдеться 226 голосів для прийняття президентського законопроекту про припинення повноважень всіх суддів КСУ, Сліденко відповів, що далі – "розпад України і війна".

"Тому що, крім тих 226, ніхто це не визнає. Якщо будуть спроби силовим шляхом захопити Конституційний суд, маю на увазі будівлю суду, то це буде означати війну. Є політичні сили які ні за яких обставин не погодяться на такий розвиток подій, на узурпацію влади", – підкреслив суддя.

За його словами, складається враження, що хтось штовхає Зеленського до такого розвитку подій.

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