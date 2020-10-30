Суддя КСУ Сліденко пояснив, чому ухвалили гучне рішення щодо декларацій

Рішення Конституційного Суду України про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування пов'язане з діяльністю звільненого директора НАБУ Артема Ситника. Нагадаємо, що Окружний адмінсуд Києва визнав його призначення нелегітимним.

Про причини резонансної ухвали в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив суддя КСУ Ігор Сліденко. На його думку, вирішальним у цій справі став конфлікт Ситника з іншими політиками (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Чому ця проблема не з'являлася до 2020 року? Я можу сказати лише свою думку: тому що та особа, яка очолювала й далі очолює НАБУ, не входила в суперечності з іншими політичними гравцями. Якби виник якийсь конфлікт до 2020 року, очевидно, що ця справа з'явилася б у КСУ у 2017, 2018, 2019 роках. А так вийшло, що у 2020 році", – заявив Сліденко.

"Доки пан Ситник переважно займався тим, що ставив пристрої підслуховування, катався десь, доти це влаштовувало. Сказати, що НАБУ має якісь досягнення, що є якась віддача конкретна... Не в грошах вираховується ефективність роботи таких органів. А в тому, чи виконали вони свою функцію, своє завдання", – додав суддя КСУ.

Нагадаємо, що раніше голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що очільника Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника призначили на посаду незаконно. Він зазначив, що звільнений директор НАБУ "став заручником ситуації".

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