Суддя КСУ Сліденко пояснив, чому ухвалили гучне рішення щодо декларацій
Крок був ухвалений через конфлікт Ситника з іншими політиками
Він нібито виник лише у 2020 році
Сліденко вважає, що в НАБУ немає ніяких результатів роботи
Рішення Конституційного суду України про скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування пов'язане з діяльністю звільненого директора НАБУ Артема Ситника. Нагадаємо, що Окружний адмінсуд Києва визнав його призначення нелегітимним.
Про причини резонансної ухвали в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив суддя КСУ Ігор Сліденко. На його думку, вирішальним у цій справі став конфлікт Ситника з іншими політиками (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Чому ця проблема не з'являлася до 2020 року? Я можу сказати лише свою думку: тому що та, особа, яка очолювала і продовжує очолювати НАБУ, не входила в суперечності з іншими політичними гравцями. Якби виник якийсь конфлікт до 2020 року, очевидно, що ця справа з'явилася б в КСУ в 2017, 2018, 2019 році. А так вийшло, що у 2020 році", – заявив Сліденко.
"Доти, доки пан Ситник в основному займався тим, що ставив пристрої підслуховування, катався десь, до тих пір це влаштовувало. Сказати, що НАБУ має якісь досягнення, що є якась віддача конкретна... Не в грошах вираховується ефективність роботи подібних органів. А в тому, чи виконали вони свою функцію, своє завдання", – додав суддя КСУ.
Нагадаємо, раніше голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що очільника Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника призначили на посаду незаконно. Він зазначив, що звільнений директор НАБУ "став заручником ситуації".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, згідно з яким скасовується кримінальна відповідальність за декларування недостовірної інформації.
Після офіційного оприлюднення рішення КСУ у Національному агентстві з питань запобігання корупції оголосили про закриття з 28 жовтня реєстру електронних декларацій.
30 жовтня під КСУ відбулися масові протести.
Президент Володимир Зеленський доручив невідкладно розробити й подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства.
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Зі свого боку секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що зарезонансним рішенням КСУ цілком може стояти Росія.