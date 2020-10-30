Суддя Конституційного Суду і глава НАЗК зчепилися у сварці в прямому ефірі
Глава Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков і суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко влаштували сварку в прямому ефірі.
Інцидент трапився на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" під час обговорення скасування КСУ кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Трансляція програми велася на YouTube-каналі Shuster online 30 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Сліденко заявив, що антикорупційні органи "не пасують" один одному, а їхні проблеми почалися ще з моменту їх створення. НАБУ, на його думку, своє завдання не виконало "з політичних мотивів".
"Те подання, яке робили народні депутати КСУ, воно, власне, стосувалося зовсім інших аспектів... – пов'язаних із декларуванням близьких осіб. Ну і 366 стаття (ст. 366-1 КК про покарання за декларування недостовірної інформації. – Ред.).
Але проблема, яка була визначена Конституційним Судом для розв'язання її в межах конституційного контролю, суб'єктами подання практично не ставилася. Була тільки одна норма (ч. 8 ст.11), яку КСУ мав перевірити. Навіть не вся норма, а її частина", – продовжив суддя.
Він додав, що проблема в Україні не в декларуванні, "довести неконституційність якого практично неможливо", а в "неадекватному позиціонуванні НАЗК у системі, яка здійснює антикорупційну політику".
Сліденко вважає, що НАЗК створювався як орган виконавчої влади і в підсумку став "органом контролю", а не моніторингу. Однак контроль над судовою владою неможливий, сказав він.
"Зараз трапилася явка з повинною. Суддя Конституційного Суду сказав, що КСУ і суддя цей написали рішення з питань, які не ставилися в конституційному поданні. Написали рішення у власних інтересах", – відреагував на це Новіков.
Глава НАЗК наголосив, що суди не мають права виходити за межі своїх повноважень.
На цьому суперечка не закінчилася. Суддя сказав, що в антикорупційні органи "не можна вибирати людей, які робили кар'єру в прокуратурі". Так він натякнув на Новікова.
"Я щось визнав, щось сказав, явка з повинною... риторика 37-го року... Мене зробили корупціонером на порожньому місці", – відповів Сліденко.
Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:
Нагадаємо, раніше суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко заявив, що на нього нібито тиснули з Офісу президента України і він написав заяву про відставку.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний Суд визнав неконституційною статтю, яка передбачала покарання за недостовірне декларування. Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції закрило реєстр електронних декларацій.
29 жовтня президент України Володимир Зеленський провів термінове закрите засідання РНБО. За підсумками зустрічі глава держави доручив правоохоронцям розслідувати причини рішення КСУ, а також запевнив, що система електронних декларацій працюватиме.
30 жовтня українці провели протест під КСУ: будівлю закидали димовими шашками і шинами.