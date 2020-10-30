Суддя Конституційного Суду і глава НАЗК зчепилися у сварці в прямому ефірі

Глава Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Олександр Новіков і суддя Конституційного Суду України Ігор Сліденко влаштували сварку в прямому ефірі.

Інцидент трапився на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" під час обговорення скасування КСУ кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. Трансляція програми велася на YouTube-каналі Shuster online 30 жовтня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Сліденко заявив, що антикорупційні органи "не пасують" один одному, а їхні проблеми почалися ще з моменту їх створення. НАБУ, на його думку, своє завдання не виконало "з політичних мотивів".

"Те подання, яке робили народні депутати КСУ, воно, власне, стосувалося зовсім інших аспектів... – пов'язаних із декларуванням близьких осіб. Ну і 366 стаття (ст. 366-1 КК про покарання за декларування недостовірної інформації. – Ред.).

Але проблема, яка була визначена Конституційним Судом для розв'язання її в межах конституційного контролю, суб'єктами подання практично не ставилася. Була тільки одна норма (ч. 8 ст.11), яку КСУ мав перевірити. Навіть не вся норма, а її частина", – продовжив суддя.

Він додав, що проблема в Україні не в декларуванні, "довести неконституційність якого практично неможливо", а в "неадекватному позиціонуванні НАЗК у системі, яка здійснює антикорупційну політику".

Сліденко вважає, що НАЗК створювався як орган виконавчої влади і в підсумку став "органом контролю", а не моніторингу. Однак контроль над судовою владою неможливий, сказав він.

"Зараз трапилася явка з повинною. Суддя Конституційного Суду сказав, що КСУ і суддя цей написали рішення з питань, які не ставилися в конституційному поданні. Написали рішення у власних інтересах", – відреагував на це Новіков.

Глава НАЗК наголосив, що суди не мають права виходити за межі своїх повноважень.

На цьому суперечка не закінчилася. Суддя сказав, що в антикорупційні органи "не можна вибирати людей, які робили кар'єру в прокуратурі". Так він натякнув на Новікова.

"Я щось визнав, щось сказав, явка з повинною... риторика 37-го року... Мене зробили корупціонером на порожньому місці", – відповів Сліденко.

Пропонуємо подивитися трансляцію ефіру:

Нагадаємо, раніше суддя Конституційного Суду Ігор Сліденко заявив, що на нього нібито тиснули з Офісу президента України і він написав заяву про відставку.

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