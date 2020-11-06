Суддя КСУ – про вимогу відставки: мені не подобається Арахамія, це прізвище чи хвороба? Відео

Юрій Сергієнко Політика 18:25, 6.11.2020 Оновлено: 18:31, 6.11.2020

Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко відповідаючи на питання журналістів про те, що народні депутати вимагають відставки складу КСУ, почав роздумувати над прізвищем глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.

В ефірі "Радіо Свобода" він сказав, що сам написав заяву про відставку давно і вважає, що вчинив чесно (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Мені не подобається Арахамія. Я так і не зрозумів, що це таке – хвороба, прізвище або явище? Так що йому тепер йти у відставку через це?" – зазначив суддя.

Щодо рішення своїх колег, Сліденко сказав, що не може відповідати за них.

Нагадаємо, що народні депутати 4 листопада передали в КСУ заяву із закликом до суддів добровільно піти у відставку.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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