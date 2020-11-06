Суддя КСУ – про вимогу відставки: мені не подобається Арахамія, це прізвище чи хвороба? Відео
Суддя Конституційного суду Ігор Сліденко відповідаючи на питання журналістів про те, що народні депутати вимагають відставки складу КСУ, почав роздумувати над прізвищем глави фракції "Слуга народу" Давида Арахамії.
В ефірі "Радіо Свобода" він сказав, що сам написав заяву про відставку давно і вважає, що вчинив чесно (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Мені не подобається Арахамія. Я так і не зрозумів, що це таке – хвороба, прізвище або явище? Так що йому тепер йти у відставку через це?" – зазначив суддя.
Щодо рішення своїх колег, Сліденко сказав, що не може відповідати за них.
Нагадаємо, що народні депутати 4 листопада передали в КСУ заяву із закликом до суддів добровільно піти у відставку.
"Мені НЕ подобається Арахамія. Я так и не зрозумів, що це таке – хвороба, прізвище чи явище", – суддя КСУ Ігор Сліденко на питання про відставку Суддів КСУ почав розмірковуваті про прізвище Арахамії- Радіо Свобода (@radiosvoboda) November 6, 2020
Повний ефір: https://t.co/A7qQ1vorXS pic.twitter.com/v8Je85WL99
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