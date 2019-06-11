Судді рознесли представника Зеленського в КСУ: про що мова

Судді Конституційного суду України поставили в глухий кут представника президента Володимира Зеленського в КСУ Федора Веніславського під час засідання 11 червня, на якому розглядалася конституційність президентського указу про розпуск Ради.

Йому поставили низку запитань щодо законності документа (щоб подивитися відео, проскрольте сторінку до кінця).

Так, суддя запитав у Веніславського, відколи коаліція вважається сформованою. На що представник президента не зміг дати чітку відповідь, зазначивши, що юридично це питання не врегульоване.

На запитання судді, з якого моменту коаліція припиняє існування, представник Зеленського назвав дату — 29 березня 2016 року, коли з неї вийшла Радикальна партія Ляшка.

Засідання КС

Володимир Зеленський на засіданні КС

Засідання КС

Водночас судді навели вагомий аргумент: вони нагадали, що 14 квітня того ж року нардепи 257 голосами підтримали подання коаліції про призначення Володимира Гройсмана прем'єр-міністром.

Новини Представник Зеленського назвав КСУ несподівану дату розпаду коаліції

Також під час обговорення суддя підкреслив, що у президента є право, а не зобов'язання розпускати парламент. Він поцікавився, які аргументи були в Зеленського розпустити чинну Раду, яка функціонувала і ухвалювала рішення.

"Це насамперед відсутність коаліції. А друге — рівень довіри до парламенту дуже низький", — відповів Веніславський.

Він уточнив, що рівень довіри до парламенту президент визначив на основі соціологічних опитувань.

У чому, власне, проблема

Указ Зеленського оскаржили в КСУ 62 народних депутатів із фракцій "Народний фронт" і Радикальної партії Олега Ляшка (РПЛ). На їхню думку, коаліція у Раді припинила існувати 17 травня 2019 року. Саме з 17 травня, за версією авторів, почався 30-денний термін формування нової коаліції, і тому Зеленський нібито не мав права розпускати парламент.

Які терміни

Закон "Про Конституційний Суд України" дає один календарний місяць на розгляд справи з моменту відкриття конституційного провадження.

Раніше один із авторів позову, голова фракції "Народний фронт" Максим Бурбак показав на своїй сторінці у Facebook листа від судді Конституційного суду Віктора Кривенка, в якому той інформує депутата про те, що провадження у справі відкрили 29 травня.

Так, останнім днем, коли суд може винести рішення про конституційність указу Зеленського, є 29 червня 2019 року.

Яким буде рішення

Як раніше стало відомо OBOZREVATEL, є висока ймовірність, що указ Зеленського визнають неконституційним. Водночас джерела не виключили й того, що під зовнішнім тиском остаточне рішення може змінитися.

Зокрема, професор права Віктор Мусіяка, відповідаючи на запитання, яким може бути рішення Суду, зауважив: "Складно давати прогноз щодо цього Указу, зважаючи на те, що Конституційний Суд неодноразово виносив неоднозначні рішення. Бувало, що рішення абсолютно нормальне, не викликає ніяких негативних емоцій, а бувало, що воно очевидно заангажоване. Тут є нюанси".

Зі свого боку голова КСУ в 1996-1999 роках Іван Тимченко запевнив, що у Зеленського не було достатніх підстав для розпуску Верховної Ради.

Чи може Зеленський якось вплинути

Як пише "Ліга" із посиланням на юристів, теоретично він може підписати новий указ. Однак документ буде неконституційним. Адже, згідно з Основним законом, парламент не можна розпускати менш ніж за шість місяців до закінчення повноважень чинного скликання. Навіть якщо взяти всі можливі кінцеві дати, які називалися нардепами і експертами (27 квітня, 27 травня і 14 червня), то термін для розпуску Ради за цією нормою вже буде пропущений.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 травня президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

23 травня у Верховний суд України подали скаргу на указ Зеленського.

24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

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