Судді КСУ, призначені Порошенком, не підтримали скандальне рішення про e-декларування – ЦПК

Скандальне рішення щодо електронного декларування не підтримали чотири судді Конституційного Суду, трьох із них призначив за президентською квотою Петро Порошенко.

Прізвища суддів оприлюднив на своїй сторінці у Facebook Центр протидії корупції.

Це Сергій Головатий, якого призначив Порошенко в лютому 2018 року, колишній нардеп і член Венеційської комісії. Василь Лемак, призначений Порошенком у лютому 2018 року, – колишній професор Ужгородського національного університету. Віктор Колісник, призначений Порошенком у січні 2016 року, – експрофесор Університету імені Ярослава Мудрого.

Ще один суддя – Олег Первомайський, призначений Верховною Радою у вересні 2018 року (квота "Народного фронту"). Колишній доцент Університету імені Тараса Шевченка.

"Головатий і Лемак написали окремі думки, в яких не погодилися з рішенням своїх колег. Головатий пише, що Україна має незворотний європейський і євроатлантичний курс. А згідно з Угодою про асоціацію з ЄС, боротьба з корупцією є одним із пріоритетних напрямів співпраці між Україною та Євросоюзом. За його словами, Україна взяла зобов’язання протидіяти корупції", – повідомляє ЦПК.

"Є практика ЄСПЛ, що декларування активів публічних діячів має легітимну мету, яка є потрібною в демократичному суспільстві. Наш підхід до декларування позитивно оцінили профільні міжнародні організації", – йдеться в заяві.

Головатий не вважає перевірку суддів із боку НАЗК тиском на судову владу, бо це переслідує легітимну мету – запобігання корупції. Він зазначає, що притягнення судді до відповідальності за корупцію жодним чином не є "контролем" над суддею.

Він також зазначає, що КСУ обґрунтували усе це неконституційним контролем над суддями, але скасували норми закону про декларування не тільки щодо суддів, але й щодо всіх чиновників узагалі. Це також не має юридичного обґрунтування, резюмує ЦПК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Конституційний Суд скасував кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Після цього Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до електронних декларацій чиновників.

Кабінет міністрів 29 жовтня зобов'язав НАЗК відновити доступ до реєстру декларацій чиновників. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, українці вже 30 жовтня матимуть змогу отримати доступ до декларацій.

Зі свого боку, президент Володимир Зеленський доручив невідкладно розробити й подати до Верховної Ради законопроєкт про відновлення довіри до конституційного судочинства. Глава уряду зазначив, що робота над ним уже ведеться.