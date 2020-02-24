Організував референдум "ДНР"? Скандальний депутат може стати суддею КСУ

Народний депутат від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Валерій Гнатенко претендує на пост судді Конституційного суду України.

Відповідна декларація політика, якого СБУ підозрює в організації сепаратистського референдуму 11 травня 2014 року, з'явилася в реєстрі Національного агентства із запобігання корупції. У документі внесені відомості за 2019 рік.

Валерій Гнатенко Politica.com.ua

Скріншот декларації

У Дружківці Донецької області Гнатенко має житловий будинок площею 438,9 кв. м і земельну ділянку на 3160 кв. м, а також ділянку в Лимані площею 400 кв. м. Ще по будинку і ділянці задекларовано на сина та дружину політика.

Доходи можливого судді за рік склали 411 тисяч зарплати на посаді мера Дружківки, 167 тисяч зарплати у Раді, 107 тисяч пенсії і 46 тисяч гривень банківських відсотків.

Ще 157 тисяч гривень він отримав у Верховній Раді на відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень.

Його дружина, згідно з декларацією, заробила близько 100 тисяч. На рахунках у банках сім'я депутата тримає 470 тисяч гривень.

Грошові активи політика, які він розкрив у декларації Скріншот

Нагадаємо:

У 2015 році Служба безпеки відкрила чотири кримінальні провадження проти мера Дружківки Донецької області Валерія Гнатенка, а також двох депутатів Краматорської міської ради за підозрою в організації референдуму "ДНР" 11 травня 2014 року.

Справа розслідується за ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) і ст.110 КК (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

У спецслужбі не повідомляють про процесуальний статус Гнатенка, а також про те, на якому етапі перебуває слідство.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно Валерій Гнатенко, коментуючи правку щодо законопроєкту про ринок землі у Верховній Раді, переплутав кількість населення на планеті.

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