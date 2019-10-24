Уже на протяжении 4 месяцев украинские власти готовятся к проведению широкомасштабного инвестиционного форума в Мариуполе, который состоится 29-30 октября. Президент Зеленский впервые озвучил идею о проведении мероприятия ещё во время первой рабочей поездки в Мариуполь 15 июня, после чего уже 14 сентября, премьер-министр Украины Алексей Гончарук выступая на собрании Ялтинской Европейской Стратегии (YES), подтвердил намерения провести форум в конце октября.

Своё участие уже подтвердили более 400 гостей, среди которых представителей международных и отечественных инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций, международных финансовых корпораций, а также правительств нескольких европейских государств.

Также ожидается 19 спикеров. Среди них – Президент Украины Владимир Зеленский, спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, премьер-министр Алексей Гончарук, гендиректор Еврокомиссии по вопросам соседства Кристиан Даниэльсон и вице-президент IFC Джорджина Бейкерей.

В свете этих событий, не так давно в сети появилась информация, что в это же время (именно 29-30 октября) в оккупированом Донецке должен состояться свой, альтернативный “Донецкий международный инвестиционный форум”. На подконтрольных боевикам информационных ресурсах анонсируют прибытие уже более 500 делегатов – представителей "бизнес-ассоциаций" и предпринимателей из дальнего и ближнего зарубежья – РФ, Сирии, США и стран ЕС (что особенно комично звучит), никем не признанных Абхазии, Южной Осетии и конечно же "ЛНР". Не поленились даже подготовить отдельный веб-сайт "грандиозного события" и это всего за 10 дней до начала форума в Мариуполе. Хорошо хоть, что все делегаты оказались свободны в это время. Все бы ничего, но есть одно "но" - на сайте нет ни одной фамилии высокопоставленных гостей и участников этого "знакового" для "ДНР" события.

Исходя из сложившейся в "ДНР" традиции, с большой долей вероятности можно предположить, что хедлайнерами мероприятия станут такие представители Евросоюза как Андреас Маурер, Гуннар Линдеманн а также гости из солнечных Южной Осетии, Абхазии и Крыма – А.Бибилов, Р.Хаджимба и С.Аксенов (про инвесторов из "ЛНР" промолчу).

Теперь немного об указаных персонах: 48-летний глава горсовета Квакенбрюка в Германии (население – 13 тыс. человек) Андреас Маурер выступает за отмену западных санкций против России и признание аннексированного Крыма российской территорией, имеет судимость за фальсификацию выборов в 2016 году в Квакенбрюке; Гуннар Линдеманн - депутат от пророссийских политических партий "Левые" ("Die Linke") и "Альтернатива для Германии" ("Alternative für Deutschland") незаконно посещал аннексированный Крым, был участником еще одного так называемого "Ялтинского международного экономического форуму" (плотно сидит на финансовой игле "Кремля"). Про таких завсегдатаев подобных "международных форумов" как А.Бибилов и Р.Хаджимба особо писать, наверное, и не стоит. Ну а Аксенов… А что Аксенов? По данным Министерства финансов России, аннексированный Крым оказался одним из самых больших получателей дотаций из федерального бюджета в сравнении с российскими регионами. В бюджете Крыма на 2019 год из 200 миллиардов рублей запланированных доходов дотации, субвенции и иные трансферты составляют более 150 миллиардов рублей, это к слову об инвестициях от "Гоблина".

И не смотря на общую картину спонтанного "судьбоносного для динамично развивающейся молодой республике форума", очевидно, что его цель состоит далеко не в привлечении инвестиций в экономику никому не нужной псевдо-республики (которую вначале ограбили, вывезя все ликвидные производства в Россию, а неликвид порезав на металлолом и затопив), а в желании создать информационный фон на оккупированных территориях. Ведь местным жителям, ни в коем случае нельзя узнать, что в 100 километрах от них проходит реальный перспективный форум, от которого напрямую зависит будущее региона и в некотором смысле и их тоже.

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