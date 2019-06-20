"Судам ніхто не вірить!" Зеленський розповів, як викорінить корупцію

В Україні найближчим часом презентують план із подолання корупції в судах.

Про це на брифінгу в Києві 20 червня заявив президент Володимир Зеленський, зазначивши, що проведена в країні судова реформа не була успішною.

"Я розумію і поважаю незалежність суддів, але діючій судовій системі не вірять ні суспільство, ні інвестори. Тобто реформа останніх років не була успішною. Наша команда готує план подолання корупції в судах, і найближчим часом ми окремо його представимо. Почнемо із запуску антикорупційного суду", – повідомив глава держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський вирішив створити експертну групу для ревізії судової реформи. Заступник глави Адміністрації Зеленського Руслан Рябошапка заявив, що метою такого кроку є підготовка законодавчих і практичних кроків для невідкладного вирішення проблем функціонування судової гілки влади.

Раніше Зеленський розповів, які реформи насамперед проведе його команда.

Володимир Зеленський

Зазначимо, що ще до виборів президента Зеленський обговорив пріоритети судової реформи з експертами, серед яких – представники Центру протидії корупції, реанімаційні пакету реформ, Громадської ради доброчесності, Центру демократії і верховенства права CEDEM.

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