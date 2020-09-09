Суд зобов'язав СБУ відкрити провадження за підозрою Єрмака в державній зраді і шпигунстві

Шевченківський суд Києва зобов'язав СБУ відкрити провадження за підозрою глави Офісу президента Андрія Єрмака в державній зраді та шпигунстві.

Про це в Facebook 9 вересня повідомив нардеп з "Європейською Солідарності" Володимир Ар'єв. Він уточнив, що розслідування буде відбуватися за статтями 111 і 114 КК.

"Справа пов‘язана зі зливом операції щодо "вагнерівців", – написав політик.

Судова ухвала. Facebook / Володимир Ар'єв

Постанова суду. Facebook / Володимир Ар'єв

Заява позивача. Facebook / Володимир Ар'єв

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Нагадаємо, що раніше Ар'єв опублікував відео з допиту співробітниками СБУ снайпера на ім'я Володимир Лі, який був затриманий серед бойовиків ПВК Вагенра в Білорусі.

Також Ар'єв оприлюднив протокол СБУ з прізвищами затриманих в Білорусі "вагнерівців" і квитки бойовиків на рейс до Стамбула.

Раніше нардеп опублікував фотокопії документів, які теж свідчать про спеціальну операцію СБУ із затримання найманців з російської ПВК Вагнера. Він зазначив, що оперативні співробітники спецслужб, які брали участь у спецоперації, готові давати свідчення у справі.

Про докази, які свідчать про те, що українські спецслужби все ж могли проводити спецоперацію щодо "вагнерівцв", скандал довкола можливої держзради керівника ОПУ, який із кожним днем тільки набирає обертів, і детальніше про те, що відбувається в резонансній справі – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

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