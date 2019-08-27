Суд знову відмінив перемогу Рудика в окрузі 198 на Черкащині

Касаційний суд у складі Верховного суду скасував результати голосування в окрузі 198 Черкаської області, де переміг самовисуванець Сергій Рудик.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна. "Касаційний суд у складі Верховного суду скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі 198 Черкаської області, яким було визнано обраним народним депутатом самовисуванця Сергія Рудика", – йдеться в повідомленні.

Протокол Центральної виборчої комісії від 21 серпня 2019 року про результати виборів нардепів був визнаний протиправним.

Рішення було ухвалено 24 серпня за позовом кандидатки у депутати за цим округом від "Слуги народу" Наталії Дьяченко.

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Суд також зобов'язав ЦВК продовжити встановлювати результати виборів в окрузі 198 за результатами виконання рішень Шостого апеляційного адміністративного суду від 6 і 10 серпня і Верховного суду від 12 серпня.

12 серпня ЦВК зареєструвала самовисуванця Сергія Рудика обраним народним депутатом від округу №198.

Верховний суд 12 серпня визнав протиправним і скасував протокол ЦВК про результати виборів в окрузі №198 від 5 серпня.

Постановою Великої палати Верховного суду від 17 серпня рішення Верховного суду від 12 серпня в частині визнання протиправними дій ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі №198 було скасовано з ухваленням нового рішення, яким у задоволенні цієї позовної вимоги відмовлено. В іншій частині рішення Верховного суду від 12 серпня залишено без змін.

Однак ЦВК дійшла висновку, що постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 7 серпня і від 10 серпня 2019 року не можуть вплинути на встановлення результатів позачергових виборів народних депутатів України в окрузі №198.

Кандидат від партії "Слуга народу" Дьяченко зауважила, що ЦВК проігнорувала низку рішень судів.

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