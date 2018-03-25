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Суд заборонив екс-президенту Перу Пабло Кучинські покидати країну

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Протягом наступних 18 місяців Пабло Кучинські не матиме права залишати територію Перу. Екс-президент подав у відставку раніше цього тижня через корупційний скандал.Суд заборонив колишньому президенту Перу Пабло Кучинські залишати територію країни протягом наступних 18 місяців. Відповідне рішення щодо Кучинські, який раніше цього тижня подав у відставку через корупційний скандал, суд ухвалив у суботу, 24 березня. Крім того, за розпорядженням прокуратури Перу були проведені обшуки в двох будинках політика в столиці країни Лімі.

Пабло Кучинські подав у відставку 21 березня, а 23 березня парламент Перу прийняв її та привів до президентської присяги колишнього першого віце-президента країни Мартіна Віскарру.

Корупційний скандал навколо Педро Пабло Кучинські розгорівся після публікації інформації про те, що дві фірми, пов'язані з главою держави, отримали близько 5 мільйонів доларів від бразильської будівельної компанії Odebrecht у період з 2004 до 2013 року, коли Кучинські працював главою уряду та міністром економіки. Сам Кучинські усі обвинувачення на свою адресу відкидає.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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