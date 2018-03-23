Суд заарештував Надію Савченко

Шевченківський районний суд Києва вирішив взяти під варту народну депутатку Надію Савченко - без можливості внесення застави. Цього ж дня вона заявила, що оголошує голодування.Шевченківський районний суд Києва вирішив взяти під варту на 59 днів позафракційну народну депутатку Надію Савченко без можливості внесення застави. Таке рішення оголосив під час засідання у п'ятницю, 23 березня, суддя Євген Сидоров.

Нагадаємо, прокуратура наполягала на арешті без можливості внесення застави, а захист просив про запобіжний захід, не пов'язаний з обмеженням волі. Сама Савченко відмовилася надати слідству зразок голосу та біоматеріал для ДНК-експертизи для підтвердження чи спростування приналежності їй мобільного телефону, яккий фігурує у розслідуванні.

Нове голодування

Раніше цього дня Савченко оголосила про початок голодування. "Я виходжу на голодування із сьогоднішнього дня… Для мене вже не страшно, я це проходила", - заявила вона під час судового засідання, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна". Народна депутатка також заявила, що не становить жодної небезпеки.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада проголосувала за зняття депутатської недоторканості і дала дозвіл на затримання та арешт Надії Савченко. Її звинувачують у діях з метою повалення конституційного ладу, зокрема у підготовці терактів в парламенті. Атака, за даними ГПУ, планувалася з використанням мінометів, гранат і автоматів. Також Савченко звинувачують в організації ймовірних нападів на автомобілі та помешкання керівників держави - президента Петра Порошенка, глави МВС Арсена Аваков та секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Олександра Турчинова.