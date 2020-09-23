Суд заарештував майно затриманого нардепа Юрченка, – журналіст

На частину майна народного депутата Ради від "Слуги народу" Олександра Юрченка, який підозрюється в корупції, наклали арешт.

Як повідомляє телеґрам-канал журналіста Макса Нікітюка, арешт накладено рішенням Вищого антикорупційного суду.

Журналіст зазначив, що невідомо, про яке майно йдеться. За його словами, це може бути нерухомість і гроші.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Олександрові Юрченку у вигляді арешту до 9 листопада з можливістю внесення застави в розмірі понад 3 млн гривень.

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