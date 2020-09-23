Суд заарештував майно затриманого нардепа Юрченка, – журналіст
На частину майна народного депутата Ради від "Слуги народу" Олександра Юрченка, який підозрюється в корупції, наклали арешт.
Як повідомляє телеґрам-канал журналіста Макса Нікітюка, арешт накладено рішенням Вищого антикорупційного суду.
Журналіст зазначив, що невідомо, про яке майно йдеться. За його словами, це може бути нерухомість і гроші.
Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Олександрові Юрченку у вигляді арешту до 9 листопада з можливістю внесення застави в розмірі понад 3 млн гривень.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
НАБУ затримало на хабарі помічника народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Юрченка.
Виведений із фракції СН нардеп Гео Лерос заявив, що помічник узяв перші $13 тисяч (уся сума становила $200 тисяч), які передбачалися Юрченку за законопроєкт, пов'язаний із побутовими відходами.
В Офісі президента Володимира Зеленського підтримали рішення Юрченка про вихід із фракції.
У кримінальному провадженні про хабарі фігурують і інші народні депутати, сказав директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.
Глава ОГП Ірина Венедіктова 15 вересня заявила, що в разі наявності доказів і складу злочину Юрченка буде притягнуто до кримінальної відповідальності.
17 вересня Венедіктова підписала підозру депутатові Юрченку в скоєнні злочинів, зафіксованих Національним антикорупційним бюро України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що підозрюваний в отриманні хабаря Юрченко сяде у в'язницю.
18 вересня нардеп не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду, пославшись на можливе зараження COVID-19.