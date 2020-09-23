Суд заарештував майно затриманого нардепа Юрченка, – журналіст

Олексій Тітофф Політика 13:42, 23.09.2020 Оновлено: 14:36, 23.09.2020

На частину майна народного депутата Ради від "Слуги народу" Олександра Юрченка, який підозрюється в корупції, наклали арешт.

Як повідомляє телеґрам-канал журналіста Макса Нікітюка, арешт накладено рішенням Вищого антикорупційного суду.

Журналіст зазначив, що невідомо, про яке майно йдеться. За його словами, це може бути нерухомість і гроші.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід нардепу Олександрові Юрченку у вигляді арешту до 9 листопада з можливістю внесення застави в розмірі понад 3 млн гривень.

Скриншот

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Коментувати
Політика

Дивіться також

Путін заявив Макрону, що Навальний сам міг прийняти "Новачок" – Le Monde

Названо імена військових РФ, причетних до захоплення Криму. Фото

"Злив" від фінансової розвідки США виявив фінансування британського парламенту з Росії

Лукашенко перекрив Мінськ і влаштував незаконну інавгурацію: як це було

У Росії розбився військовий Су-30: його обстріляв другий екіпаж