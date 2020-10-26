Суд вирішив звільнити главу НАБУ Ситника й порушити проти нього справу – ЗМІ
Окружний адмінсуд Києва ухвалив звільнити Артема Ситника з посади директора НАБУ. Мін'юст водночас повинен викреслити Ситника з реєстрів як керівника.
Крім того, суд ухвалив направити в ДБР вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КС Ситником (стаття 382) і за спробу незаконного захоплення влади (стаття 109), а також незаконне присвоєння владних повноважень (стаття 353). Про це йдеться в рішенні суду від 26 жовтня, яке опинилося в розпорядженні "Страны".
Суд ухвалив таке рішення за клопотанням раніше звільненого керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва. Його рішенням ОАСК цього ж дня поновили на посаді, визнавши розпорядження Ситника про звільнення незаконним.
Також, за клопотанням Карєєва, було видано окреме рішення, в якому визначили: щоб уникнути подальших правопорушень із боку директора НАБУ, потрібно виконати рішення Конституційного Суду від 28 серпня 2020 року. Воно визнає указ про призначення Ситника незаконним.
Суд серед іншого постановив:
направити заступникам Ситника вказівку "вжити відповідних заходів реагування" через невиконання рішення КС (тобто, очевидно, вирішити – хто з них буде в.о. глави НАБУ замість Ситника, зазначили журналісти);
зажадати від Кабміну виділити міністра для координації діяльності НАБУ, ту саму вказівку направити в Радбез;
дати вказівку Мін'юсту викреслити Ситника з Єдиного реєстру як керівника НАБУ;
усі перелічені органи повинні повідомити ОАСК протягом місяця після отримання цього рішення про вжиті заходи щодо його виконання.
У мотивувальній частині рішення зазначається, що в листопаді 2019 року проти Олександра Карєєва почали службове розслідування. Воно було пов'язане з одним із кримінальних проваджень, які вів детектив. У травні наказом Ситника Карєєва звільнили з НАБУ.
Окружний адмінсуд визнав незаконним і саме службове розслідування, і два накази Ситника – про дисциплінарне стягнення детектива та його звільнення.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
На засіданні 16 вересня Конституційний Суд визнав такою, що не відповідає Конституції, низку положень про Національне антикорупційне бюро.
Зокрема, було визнано незаконним призначення президентом директора НАБУ і членів конкурсної комісії на цю посаду. Цим рішенням Артем Ситник фактично втратив легітимність як керівник бюро.