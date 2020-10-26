Суд вирішив звільнити главу НАБУ Ситника й порушити проти нього справу – ЗМІ

Окружний адмінсуд Києва ухвалив звільнити Артема Ситника з посади директора НАБУ. Мін'юст водночас повинен викреслити Ситника з реєстрів як керівника.

Крім того, суд ухвалив направити в ДБР вказівку відкрити кримінальну справу за невиконання рішення КС Ситником (стаття 382) і за спробу незаконного захоплення влади (стаття 109), а також незаконне присвоєння владних повноважень (стаття 353). Про це йдеться в рішенні суду від 26 жовтня, яке опинилося в розпорядженні "Страны".

Суд ухвалив таке рішення за клопотанням раніше звільненого керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Карєєва. Його рішенням ОАСК цього ж дня поновили на посаді, визнавши розпорядження Ситника про звільнення незаконним.

Також, за клопотанням Карєєва, було видано окреме рішення, в якому визначили: щоб уникнути подальших правопорушень із боку директора НАБУ, потрібно виконати рішення Конституційного Суду від 28 серпня 2020 року. Воно визнає указ про призначення Ситника незаконним.

Суд серед іншого постановив:

направити заступникам Ситника вказівку "вжити відповідних заходів реагування" через невиконання рішення КС (тобто, очевидно, вирішити – хто з них буде в.о. глави НАБУ замість Ситника, зазначили журналісти);

зажадати від Кабміну виділити міністра для координації діяльності НАБУ, ту саму вказівку направити в Радбез;

дати вказівку Мін'юсту викреслити Ситника з Єдиного реєстру як керівника НАБУ;

усі перелічені органи повинні повідомити ОАСК протягом місяця після отримання цього рішення про вжиті заходи щодо його виконання.

У мотивувальній частині рішення зазначається, що в листопаді 2019 року проти Олександра Карєєва почали службове розслідування. Воно було пов'язане з одним із кримінальних проваджень, які вів детектив. У травні наказом Ситника Карєєва звільнили з НАБУ.

Окружний адмінсуд визнав незаконним і саме службове розслідування, і два накази Ситника – про дисциплінарне стягнення детектива та його звільнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL: