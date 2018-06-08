Суд виправдав екс-віце-президента Конго, засудженого за воєнні злочини

Міжнародний кримінальний суд виправдав Жана-П'єра Бембу, якого два роки тому засудили до 18 років ув'язнення за воєнні злочини та злочини проти людяності. Апеляційна інстанція вирішила, що він не міг їм запобігти.Апеляційна інстанція Міжнародного кримінального суду в Гаазі у п’ятницю, 8 червня, виправдала колишнього віце-президента Демократичної Республіки Конго Жана-П'єра Бембу. У 2016 році він був засуджений до 18 років ув'язнення за воєнні злочини та злочини проти людяності.

Бемба подав апеляцію і троє з п’яти суддів вирішили, що він був засуджений за злочини, у яких не був формально обвинувачуваний. Також вони визначили, що неправильно вважати, ніби він міг запобігти скоєнню злочинів, повідомляє агентство dpa. У підсумку попередній вирок було визнано недійсним. Але попри виправдання його не відпустили, оскільки він має відбути ще рік у в’язниці через звинувачення у впливі на підкупі свідків.

Жана-П’єра Бембу звинувачували в тому, що повстанське угруповання під його проводом скоїло серію жорстоких вбивств і масових зґвалтувань під час кампанії на підтримку тодішнього президента Центральноафриканської Республіки Анжа-Фелікса Патассе у 2002-2003 роках. Після програшу на президентських виборах у Демократичній Республіці Конго у 2006 році Бемба втік з країни, проте у 2008 році був затриманий за звинуваченнями у воєнних злочинах.

23 травня 2008 року Міжнародний кримінальний суд знайшов підстави підозрювати Бембу у воєнних злочинах. У 2016 році його визнали винним у вчиненні воєнних злочинів та злочинів проти людяності і засудили до 18 років ув'язнення. Вісім років, проведених Бембою за ґратами з часу його арешту у 2008 році, зарахували йому як відбуте покарання, таким чином у в'язниці він провів десять років.