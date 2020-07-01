Суд переніс обрання запобіжного заходу Порошенку

Печерський районний суд Києва переніс засідання з обрання запобіжного заходу п'ятого президенту України, лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку на 8 липня.

Таке рішення було ухвалене в середу, 1 липня. Трансляцію судового засідання вело "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Засідання призначене на середу, 8 липня. Початок об 11:00.

Також сьогодні під будівлею Державного бюро розслідувань в Києві відбулася акція проти політичних репресій в Україні та на підтримку Порошенка.

Нагадаємо, що Порошенка підозрюють в справі про нібито незаконне призначення першого заступника Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка.

Відзначимо, що 18 червня Печерський районний суд Києва ухвалив відкласти засідання з обрання Порошенка запобіжного заходу. У той день під будівлею суду в цей час пройшла масштабна акція на підтримку п'ятого президента.

Як повідомляв OBOZREVATEL, адвокат Порошенко Ігор Головань сказав, що генпрокурор Ірина Венедиктова "заднім числом" оформила постанову, якою начебто доручила іншому прокурору вручити підозра п'ятому президенту.