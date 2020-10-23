Суд виніс рішення щодо опитування Зеленського

Олексій Тітофф Політика 14:22, 23.10.2020 Оновлено: 14:43, 23.10.2020

Окружний адміністративний суд міста Києва відхилив позов до президента Володимира Зеленського про визнання протиправним оголошення про проведення опитування в день виборів, 25 жовтня.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК, нагадавши, що з позовом до гаранта звертався житель Івано-Франківської області. Відзначається, що позов розглянули в спрощеному порядку 23 жовтня.

"У зв’язку із тим, що сторони, які були належним чином повідомлені, не прибули у судове засідання, суд продовжив розгляд справи у письмовому провадженні", – йдеться в повідомленні.

У рішенні суду зазначено суд не виявив "наявності реального порушення прав людини" на момент звернення з позовом.

"Оголошення будь-яким суб’єктом владних повноважень про свої наміри на вчинення будь-яких дій на майбутнє не може бути розцінене судом як дія, яка порушує право позивача. Виходячи з меж заявлених вимог та аналізу положень чинного законодавства, суд дійшов висновку, що позов є необґрунтованим та недоведеним достатніми доказами, і відмовив позивачу в його задоволенні", – зазначено в інформації.

Рішення набуде чинності відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на президента Володимира Зеленського подали в суд, вимагаючи визнати протиправним оголошення про проведення всенародного опитування в день виборів.

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