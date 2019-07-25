Суд відхилив позов Медведчука до ЦВК і 105-го окружкому

Шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва залишив без розгляду позовну заяву Сергія Медведчука, який всіляко затягує процес встановлення результатів голосування на 105 окрузі.

Згідно з даними оригіналу протоколу тут перемогла представниця Опозиційного блоку Вікторія Гриб.

Друге місце посів Сергій Медведчук ( "Опозиційна платформа – За життя").

Суд відхилив позов Сергія Медведчука Капитал

Медведчук вимагав від суду визнати протиправними дії ЦВК і голови ОВК округу 105 Миколи Чернічкіна. Шостий апеляційний адміністративний суд постановив залишити позовну заяву Медведчука без розгляду.

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