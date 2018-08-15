Суд у Туреччині відмовився звільнити американського пастора Брансона

Турецький суд відмовився випустити з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона, якому закидають терористичну діяльність. Його адвокат продовжує домагатися звільнення свого підзахисного.Суд турецького міста Ізмір у середу, 15 серпня, відхилив клопотання про звільнення з-під домашнього арешту та дозвіл на виїзд з країни для американського пастора Ендрю Брансона, якого звинувачують в співпраці з терористичним угрупованням і шпигунській діяльності. Як повідомив агенції Reuters адвокат пастора Ісмаїл Джем Халавурт, тепер це питання має розглянути суд вищої інстанції.

За його словами, як правило, суд розглядає такі апеляції від трьох до семи днів, але рішення щодо пастора можуть ухвалити швидше. "Рішення може бути завтра або навіть сьогодні. Це апеляція, яка вимагає швидкого прийняття рішення, оскільки воно пов'язано зі свободою особи", - сказав він. Попередня апеляція щодо звільнення Брансона була відхилена.

Пастор Брансон, який працював в Туреччині понад два десятиліття, нещодавно був переведений під домашній арешт після перебування під вартою протягом 21 місяця. Пастора звинувачують у зв'язках із забороненою в Туреччині Робітничою партією Курдистану і з організаторами невдалої спроби державного перевороту в липні 2016 року. У разі доведення вини Брансону загрожує до 35 років позбавлення волі. Він заперечує свою провину. Наступне судове слухання в цій справі заплановано на 12 жовтня.

Справа Брансона спричинила конфлікт між США та Туреччиною. США вимагають звільнення американця. На початку місяця Вашингтон оголосив про обмежувальні заходи щодо двох турецьких посадовців у відповідь на небажання Туреччини звільнити американського пастора. Крім того, президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення вдвічі ввізних мит на турецькі сталь і алюміній. Нова ставка мита на сталь набула чинності 13 серпня і становить 50 відсотків у порівнянні з попереднім показником у 25 відсотків.

У відповідь на це Туреччина підвищила мита на низку американських товарів, серед яких легкові автомобілі, алкогольні напої та тютюн.