Суд скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів від "ЄС"

Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи.

Про це повідомив кандидат на посаду міського голови Кременчука Сергій Ярош.

"Влада застосовує весь арсенал, вона влаштовує провокації. Ми сьогодні цілий день провели під Полтавським адміністративним судом. Ця ганебна постанова скасована. Дякуємо нашій юридичній команді і рухаємось вперед до перемоги", – зазначив Сергій Ярош.

"Перемога! Полтавський окружний адміністративний суд скасував незаконне рішення Кременчуцької міської ТВК, яка відмовила у реєстрації всіх кандидатів у депутати Кременчуцької міськради від "Європейської Солідарності". Тепер Кременчуцька ТВК має повторно розглянути документи, подані ЄС, та зареєструвати кандидатів у депутати, як того вимагає закон", – написав у Facebook народний депутат Микола Княжицький.

Він повідомив, що тепер ТВК не може прийняти рішення, яке повторює те, що було скасоване судом. Це пряма норма Виборчого кодексу.

"ЄС" як найбільша опозиційна партія продовжує відстоювати закон і демократію та обов’язково переможе мафію, що вже роками грабує місто", – резюмував Княжицький.

Сьогодні у Полтаві сотні небайдужих людей вийшли на акцію протесту проти порушень виборчого законодавства і тиску на опозицію. Учасники акції закликали суд відновити справедливість та законність, не допустити політичних маніпуляцій із реєстрацією кандидатів.

"Зараз в Україні відбуваються ганебні речі. Влада злякалася найбільшої проукраїнської, проєвропейської, опозиційної партії "Європейської Солідарності". Тому що "ЄС" і її підтримка зараз зростає. Вони продовжують тиск на нас по всій Україні. Ми вимагаємо у влади прозорих, чесних виборів. Не можете нас перемогти в чесній боротьбі і тому творите те, що зараз відбувається. Ми закликаємо вас припинити це робити і дати можливість кременчужанам зробити свій вибір", – зазначив Андрій Карпов "Полтава", який балотується на посаду міського голови.

Як відомо, у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська Солідарність" до міськради.

"Очевидно, відбувається це під тиском мафії, яка править Кременчуком протягом уже багатьох років. Тому що більшість політичних сил тут знаходяться під такою, як кажуть, "фіолетовою" владою. Абсолютно корумпованою, проти якої ведеться безліч розслідувань. Яка фактично окупувала це велике українське місто і не дає йому розвиватися", – зауважив народний депутат Микола Княжицький.

"Європейська Солідарність" неодноразово заявляла, що у президента Володимира Зеленського через падіння рейтингів партії "Слуга народу" готують масштабні фальсифікації і порушення виборчого процесу. Зокрема, знімають з реєстрації найбільш рейтингових опозиційних до влади кандидатів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Європейська солідарність" виступила з вимогою терміново зібрати засідання Верховної Ради та заслухати звіт про використання коштів із коронавірусного фонду, а також розпочати кримінальні провадження щодо розкрадання цього фонду.