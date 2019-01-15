Суд щодо українських моряків розпочався у Москві

Розгляд клопотань щодо продовження арешту українців розглядається у закритому режимі на прохання ФСБ Росії.Лефортовський суд Москви у вівторок, 15 січня, в закритому режимі розпочав розгляд клопотань слідства щодо продовження терміну арешту українських моряків, затриманих у Керченській протоці. Наразі троє суддів паралельно розглядають по чотири клопотання, інформує "Інтерфакс".

Про закритий режим судових слухань просило слідство ФСБ Росії. Нагадаємо, що захист українських моряків наполягав на публічному розгляді клопотань слідства. До суду разом із родичами військових приїхала уповноважена з прав людини Верховної Ради України Людмила Денісова. Раніше повідомлялося, що слідче управління ФСБ Росії просить продовжити термін арешту українським морякам до 26 квітня.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники із застосуванням зброї затримали в Чорному морі в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" і два малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь", які прямували з Одеси в український порт на Азовському морі. Екіпаж суден, а саме 24-х українських моряків, затримали. Суд у анексованому Криму арештував їх до 25 січня 2019 року. Наприкінці листопада затриманих перевели в Москву.

Наразі 24 українцям з боку РФ висунуто обвинувачення в "незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або з застосуванням насильства чи загрози його застосування". Україна вважає моряків військовополоненими і вимагає їхнього повернення. Усі затримані моряки також заявили російським слідчим, що вважають себе військовополоненими і відмовилися свідчити.

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