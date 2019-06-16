Суд проти Росії в Гаазі: в Україні придумали, як завдати удар Кремлю

Україна не зможе домогтися в Міжнародному суді ООН в Гаазі визнання Росії державою, що спонсорує тероризм. При цьому офіційний Київ має можливість завдати сильний удар Кремлю сотнями позовів від українських суб'єктів господарювання.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич, оцінюючи перспективи міжнародних судів України проти Росії.

Коментуючи судовий розгляд між Україною і РФ у Міжнародному суді ООН в Гаазі, Тишкевич заявив: "Швидше за все, рішення не буде повністю задовольняти жодну зі сторін. З одного боку, Україна має право подавати позови, але питання в тому, чи є війна, чи визнана РФ агресором, і ще велика кількість пунктів. Щодо економічних питань, щодо анексії – так, безумовно. Щодо інших питань на кшталт фінансування тероризму – на превеликий жаль, ні".

"Якщо ми подаємо позов про те, що Росія фінансує тероризм, це зовсім інший рівень сприйняття, зовсім інший рівень комунікації. Зверніть увагу на Німеччину – вона каже, що підтримує Україну, при цьому продовжує будувати "Північний потік". А тепер уявіть, чи може Німеччина будувати "Північний потік" з державою, яка фінансує тероризм? Ні. Тому фінансування тероризму – швидше за все, ні", – заявив він.

При цьому, за словами експерта, ніхто не забороняє українським суб'єктам господарювання подавати позови до суб'єктів господарювання РФ або до Російської Федерації.

"Це може бути державною політикою. Дуже простий приклад – у нас 800 кораблів затримали за 2018 рік. За конвенцією морського права той, хто затримував, повинен компенсувати всі збитки судновласнику. Де правова допомога України? Це 800 позовів! Це ж можна робити щодо майна в Криму", – зазначив Тишкевич.

За його словами, щоб завдати удар Росії, "можна вистругати велику дубину", або використовувати "велику кількість голочок".

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У січні 2017 року Україна подала позов до Міжнародного суду ООН для притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її агресії проти України.

Україна стверджує, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації і бере участь у кампанії дискримінації громад етнічних українських і кримських татар, які проживають на окупованій території Кримського півострова. Також у позові йдеться, що Москва порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму, надаючи зброю і інші види допомоги терористам, які скоюють злочини на території України.

3 червня Міжнародний суд ООН в Гаазі почав розгляд заперечень РФ про наявність у суду юрисдикції за позовом "Україна проти Росії".

При цьому Росія заперечує наявність міждержавного спору з Україною щодо застосування і тлумачення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

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