Суд призначив дату розгляду справи заступника Венедіктової через декларацію

У п'ятницю, 18 вересня, суд розгляне справу заступника генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової – Олексія Симоненка за несвоєчасне подання декларації про доходи без поважної причини.

Засідання відбудеться в Печерському районному суді Києва, повідомили на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

У декларації про доходи за 2019 рік Симоненко повідомив про п'ять земельних ділянок, загальною площею понад 13 800 м2, одну квартиру в Києві площею 128,5 м2 ібудинок площею 6048 м2. Більшістю нерухомості при цьому володіє його дружина – Олена Симоненко.

Крім того, на неї оформлено єдиний автомобіль сім'ї Mersedes s-cupe 400 2016 року випуску. У декларації зазначено, що його вартість становить 80 000 грн. Зазначимо, що такий автомобіль коштує від 90 тисяч доларів – понад 2,5 млн грн.

За 2019 рік заступник генпрокурорки заробив 512 643 грн за основним місцем роботи. Його дружина отримала понад 1,2 млн грн доходу від заняття підприємницькою діяльністю та 1 млн 44 тис. грн від відчуження нерухомого майна.

Готівкою в сім'ї Симоненків зберігається 4 млн 100 тис. грн і ще майже 15 тис. грн на банківських рахунках. Зазначається, що дружина Симоненка має фінансові зобов'язання за кредитом перед якимось Володимиром Коломойцем на суму 8 млн гривень.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) України склало і направило в суд 16 адміністративних протоколів. Серед порушників – заступник генеральної прокурорки Олексій Симоненко.

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