Суд прийняв рішення по Гладковському: деталі

Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для колишнього першого заступника секретаря РНБО і фігуранта гучного скандалу в оборонці України Олега Гладковського.

Як передає "Громадське", його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення застави в 10 мільйонів гривень.

Олег Гладковський Громадське

Колишнього чиновника підозрюють у зловживанні службовим становищем і недекларуванні доходів (ч. 2 ст. 364 і ст. 366-1). За даними слідства, Гладковський під час роботи в РНБО включив в держзамовлення автомобілі МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами, які були куплені у дочірнього підприємства "Богдан Моторс", і завдав збитки на суму 10,62 млн грн. Також йому закидають те, що він не вказав у декларації доходи дружини (У 2016 році - $ 54 тис, у 2017 році - $ 63 тис, у 2018 році - $ 47,5 тис).

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!