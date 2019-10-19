Суд прийняв рішення по Гладковському: деталі

Вищий антикорупційний суд 19 жовтня обрав запобіжний захід для колишнього першого заступника секретаря РНБО і фігуранта гучного скандалу в оборонці України Олега Гладковського.
Як передає "Громадське", його відправили в СІЗО на два місяці з можливістю внесення застави в 10 мільйонів гривень.
Олег Гладковський
Громадське
Колишнього чиновника підозрюють у зловживанні службовим становищем і недекларуванні доходів (ч. 2 ст. 364 і ст. 366-1). За даними слідства, Гладковський під час роботи в РНБО включив в держзамовлення автомобілі МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами, які були куплені у дочірнього підприємства "Богдан Моторс", і завдав збитки на суму 10,62 млн грн. Також йому закидають те, що він не вказав у декларації доходи дружини (У 2016 році - $ 54 тис, у 2017 році - $ 63 тис, у 2018 році - $ 47,5 тис).
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Журналісти програми "Наші гроші" минулої зими оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.
Гладковський-молодший заявив, що буде подавати в суд на журналістів через звинувачення. Олег Гладковський ініціював припинення його повноважень на період розслідування.
У липні 2019 го Гладковський знову очолив корпорацію "Богдан" (він був президентом компанії з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу).
Олега Гладковського 17 жовтня затримали агенти НАБУ, в той же день він оголосив голодування.
Корпорація "Богдан" у відповідь на інформацію про обставини затримання її президента Олега Гладковського заявила, що ні про яку "спробі покинути Україну" не може бути й мови.
8 жовтня, детективи НАБУ повідомили про підозру Гладковському - в скоєнні злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1 (декларування недостовірної інформації) КК України.
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