Суд поставив крапку у справі картин Порошенка: що ухвалили

Київський апеляційний суд задовольнив скаргу адвоката п’ятого президента України Петра Порошенка Ігоря Голованя і скасував арешт картин з родинної колекції, які експонуються в Національному центрі народної культури "Музей Івана Гончара".

Як повідомляють "Українські новини", арешт на майно – 42 картини і одну літографію, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, було накладено з метою забезпечення їх збереження.

Суд, зокрема, наголосив на відсутності ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. Суд звернув увагу на те, що в матеріалах справи не містяться дані про звернення сторони обвинувачення про легалізацію проведення такого обшуку безпосередньо після його проведення.

Колегія суддів вважає, що законність арешту майна не була доведена, однак слідчий суддя Печерського суду на це уваги не звернув та ухвалив рішення про арешт майна. Таким чином, вказане рішення підлягає скасуванню з постановленням нового рішення про відмову в задоволенні клопотання прокурора.

Також судді звернули увагу на те, що звертаючись з клопотанням до слідчого судді, прокурор зазначив у тексті клопотання, що був проведений саме невідкладний обшук і просив накласти арешт на майно, вилучене під час невідкладного обшуку. І тільки під час судового засідання в апеляційному суді представник прокуратури послався на те, що мав місце не обшук, а огляд, зазначивши, що після відмови у задоволенні клопотання про легалізацію обшуку був складений протокол огляду, з легалізацією якого надалі звернувся прокурор.

На думку суддів, такі дії органу досудового розслідування суперечать принципам правової визначеності, є неприпустимими і не можуть бути підставою для арешту майна.

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