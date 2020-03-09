Сегодня в Нидерландах начинается долгожданный судебный процесс по делу о сбитом россиянами малазийском Боинге рейса МН-17.

Уверен, что он закончится обвинительным приговором и многомиллиардными исками к РФ в пользу семей погибших.

Как ни пыталась информационно-пропагандистская машина РФ лгать и обмануть весь мир, в этот раз им это не удалось. В том числе благодаря четким и слаженным действиям украинской стороны.

Расскажу и я о том трагическом дне 17 июля 2014 года.

В тот день около 13 часов мне позвонил Виталий Кропачев, бизнесмен из города Торез, имущество которого было разграблено, а сам он был вынужден ещё в мае покинуть родной город.

Начиная с июня он через своих людей организовал видеотрансляцию всего что приходит на трассе, которая шла из Ростова-на-Дону через Торез, Снежное, Харцызск на Донецк. Я тогда познакомил его с сотрудниками АТЦ СБУ и мы видели и фиксировали весь поток оружия и боевой техники, что шёл через Торез.

В начале июля, какой-то предатель или в СБУ, или в Торезе "слил" террористам информацию о работе web-камеры и ее отключили.

Но оставались небезразличные люди.

Позвонив мне, Виталий Кропачев сказал, что один из его товарищей только что увидел необычную боевую машину на улице Снежного.

На тот момент, за месяц, когда жители Донетчины уже привыкли к колонам танков, БТР, Градов, которые потоком текли в израненную Украину, - эта машина была необычной.

Очевидец сказал Виталию, что она похожа на какую-то зенитно-ракетную установку. Я попросил его передать своему товарищу, чтоб тот нашёл компьютер с интернетом и пересмотрел фотографии ЗРК производства РФ и СССР и сравнил с увиденной машиной.

Далее события развивались так.

Около 17.00 я был в кабинете заместителя Министра МВД Тиграна Авакяна.

Его набрал кто-то из руководства СБУ и спросил, не имеют ли информации в МВД по поводу того, что полчаса или час назад с экранов радаров над Торезом пропал малазийский Боинг рейса МН-17?

В тот момент меня осенило - ведь несколько часов назад на улицах Снежного, что в 15 км от Тореза, был замечен какой-то ранее неизвестный ЗРК.

Я набрал Виталия Кропачева и спросил есть ли уже информация о модели ЗРК. Тот сказал, что только что ему отзвонились и сказали, что на улицах Снежного сегодня был ЗРК "Бук М1" - грозное оружие, способное сбивать все типы летательных аппаратов на высоте до 25 км и дальности до 30 км.

Очевидно было, что "Бук М1" с лёгкостью мог поразить гражданский самолет, стоило лишь навести на него ракету и получить команду - "залп".

Мало того, смелому патриоту даже удалось сделать фото ЗРК "Бук-1" на улицах Снежного.

В этот же момент на телеканале “Life News” транслировали бодрый спич лидера террористов Игоря Гиркина, который, с нескрываемым удовольствием, рапортовал о том, что его людям якобы удалось сбить украинский военно-транспортный самолёт.

Я набрал Министра МВД Арсена Авакова, чтоб доложить о том, что Боинг МН-17 сбит русскими из Бука, но он не взял трубку.

Его помощник сказал, что Министр находится на экстренном заседании РНБО, собранном президентом Петром Порошенко по поводу пропавшего Боинга.

Я принял решение не мешкая, пока российская пропаганда ещё не получила вводные, как лучше обвинить в сбитии малазийского Боинга Украину, немедленно обнародовать информацию о том, что он сбит русскими из установки "Бук - М1".

https://www.facebook.com/100002305693349/posts/694787050608145/?d=n

А через час, когда мне переслали фото Бука с улицы Снежного, я опубликовал и его.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694849760601874&set=a.670987829654734&type=3

Сразу же после первой публикации, на мой телефон обрушился вал звонков. Мне звонили украинские и российские либеральные СМИ, такие как телеканал "Дождь" и радио "Коммерсант". Затем меня начали набирать корреспонденты иностранных газет и телеканалов - CNN, BBC, NYT, Washington post. Далее меня через переводчика вывели в эфир малазийского телеканала и австралийского телевидения.

Мир хотел знать правду!

Ещё через час мне прислали снимок, сделанный одним из жителей Снежного из окна своего дома на окраине города. Его внимание привлёк резкий шум запуска ракеты, поразившей Боинг. И он успел заснять инверсионный след.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694844643935719&set=a.670987829654734&type=3

По этой фотографии, зная место расположения дома, можно было элементарно определить точку запуска ракеты.

Насколько мне известно, по этой фотографии американцы и европейцы, с использованием спутников, сразу же установили и зафиксировали точное место пуска ракеты.

Это был конец.

Оболгать, перекрутить, заболтать факт того, что на улицах Снежного был российский ЗРК "Бук-М1" и что Боинг был сбит из него - уже не удалось.

На следующий день была "вишенка на торте" - смелым разведчиком МВД в Луганске была сделана фотография вывозимого в РФ этого же "Бука" без одной ракеты. Затем ее опубликовал Министр МВД Арсен Аваков.

Далее были расследования “Bellingcat”, международной следственной группы, а также независимые журналистские расследования.

Но начало раскрытия этого чудовищного преступление было положено в тот трагический день смелыми украинцами, которые рискуя своей жизнью сфотографировали "Бук-М1" на улицах Снежного и зафиксировали пуск ракеты.

Эти свидетели, которых вместе с семьями вывезли с оккупированной территории, дали показания международной следственной группе, которые легли в основу обвинений судебного процесса, что начнётся сегодня в Нидерландах.

Я также был допрошен следователями МСГ и передал всю имеющуюся у меня информацию для расследования этого злодеяния.

Судебный процесс в Нидерландах будет не быстрым, но его результат можно предсказать уже заранее - Российская Федерация и ее военнослужащие будут признаны ответственными за гибель 296 граждан разных стран, погибших в нечеловеческих муках.

Российскую Федерацию обяжут выдать виновных международному трибуналу для отбывания длительных сроков тюремного заключения. А также выплатить десятки миллионов долларов за каждую утраченную жизнь.

У меня в этом нет сомнений!

P. S. Кроме фотографий Бука на улицах Снежного и инверсионного следа ракеты, мне в тот день прислали фотографию тела младенца, упавшего на землю с высоты 11 километров.

Невозможно даже представить себе мучения, что испытал этот малыш. Он стал одной из более чем 13 тысяч жертв подлой российской агрессии против нашей мирной страны.

Никто не забыт и ничто не забыто.

Пусть это страшное фото станет еще одним приговором путинскому режиму в глазах всех цивилизованных наций.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=694894367264080&set=a.670987829654734&type=3

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