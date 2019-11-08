Росії відмовили тричі: з'явився текст рішення суду ООН щодо України. Офіційний документ

У п'ятницю, 8 листопада, була опублікована резолютивна частина рішення Міжнародного Суду ООН про визнання юрисдикції у скарзі України проти Росії щодо Донбасу та Криму.

Фотокопію рішення на своїй сторінці у Facebook оприлюднила заступник міністра закордонних справ із питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Буквально вчора ми з вами обговорювали, яку сторону вибере суд. А вже сьогодні суд безпрецедентною кількістю голосів прийняв сторону України, ставши на сторону кожного потерпілого на Донбасі та їх сімей, за кожного кримського татарина й етнічного українця, що сьогодні перебувають у тимчасово окупованому Криму", – написала вона.

Міжнародний суд ООН Колаж

Судова постанова facebook.com/lana.zerkal

Зеркаль також переклала резолютивну частину рішення:

Суд,

(1) Тринадцятьма голосами до трьох, Відхиляє попереднє заперечення Російської Федерації щодо відсутності у Суду юрисдикції на підставі частини 1 Статті 24 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму;

(2) Тринадцятьма голосами до трьох, Постановляє про наявність юрисдикції на підставі частини 1 Статті 24 Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму;

(3) П’ятнадцятьма голосами до одного, Відхиляє попереднє заперечення Російської Федерації щодо відсутності у Суду юрисдикції на підставі Статті 22 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

(4) Одноголосно, Відхиляє попереднє заперечення Російської Федерації щодо неприйнятності Позову України в частині за Міжнародною конвенцією про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

(5) П’ятнадцятьма голосами до одного, Постановляє про наявність юрисдикції на підставі Статті 22 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації розглядати вимоги України за цією Конвенцією, а також про прийнятність Позову у частині цих вимог.

Далі суд повинен встановити крайній термін для подання Російською Федерацією контрмеморандуму. Також суд проведе слухання по суті, на яких Україна зможе представити свою повну справу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна ініціювала позов проти Російської Федерації у січні 2017 року з вимогою відшкодувати збитки за тривалі і систематичні порушення обох конвенцій.

У МЗС Росії відкинули будь-які звинувачення, заявивши, що "Україна зловживає міжнародними інструментами боротьби з фінансування тероризму та расовою дискримінацією для досягнення власних політичних цілей".

12 червня 2018 року вона подала в Міжнародний Суд ООН у Гаазі Меморандум у справі про застосування Міжнародної конвенції про заборону фінансування тероризму та Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.

Експерт Українського інституту майбутнього Ігар Тишкевич тоді прогнозував, що офіційний Київ має можливість нанести сильний удар Кремлю сотнями позовів від українських суб'єктів господарювання.

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