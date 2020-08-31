Суд Лондона передав документи за позовом Суркіса до Гонтаревої в Україну

Високий суд Лондона передав п'ятому президенту України Петрові Порошенку документи за позовом бізнесмена Ігоря Суркіса й шести британських компаній, у якому фігурує ексглава Нацбанку Валерія Гонтарева.

Про це повідомили виданню "Гордон" у лондонському офісі глобальної юридичної компанії Reed Smith LLP, яка представляє інтереси Суркіса й компаній Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP, Tamplemon Investments LLP.

"Суд дозволив нашим клієнтам вести справу поза юрисдикцією, в Україні, 11 червня 2020 року. Наскільки ми розуміємо, відповідні документи були надіслані в липні 2020 року англійським судом до відповідного органу в Україні відповідно до Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах", – йдеться в повідомленні.

Дані про позов опубліковані у відкритому доступі на сайті британського правосуддя. У ньому фігурує ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева.

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Reed Smith LLP – глобальна юридична фірма зі штаб-квартирою в Піттсбурзі, штат Пенсильванія, заснована в 1877 році. У штаті – понад 1500 юристів в 30 офісах по всій території США, Європи, Близького Сходу і Азії. Лондонський офіс компанії є найбільшим, у ньому працює понад 350 юристів.

Нагадаємо, Ігор Суркіс і 6 афілійованих із ним офшорних компаній подали позов до Високого суду Лондона 17 грудня 2019 року.

Раніше в інтерв'ю "112 Україна" Суркіс пояснив суть своїх претензій.

"У сім'ї просто нахабно забрав гроші наш п'ятий президент. Я кажу, як воно є. Йому хотілося отримати "хотєлку" у вигляді телебачення. Ми потрапили у важку фінансову ситуацію, – зауважив він. – Одній людині в особі п'ятого президента захотілося забрати у нас гроші, щоб тримати нас заручниками. Якщо мені не вдасться це довести в наших судах, я це доведу в інших судах. Нікому не дозволено когось грабувати", – заявив він.

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