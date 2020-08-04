Суд Києва попросили анулювати партію "Слуга народу"

Юрій Сергієнко Політика 00:39, 5.08.2020

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов з вимогою анулювати реєстраційне свідоцтво партії "Слуга народу".

Як повідомляється на сайті ОАСК, відповідачем зазначено Міністерство юстиції України.

"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту щодо невиконання положень статті закону" Про політичні партії в Україні "та певної частини Положення про Міністерство юстиції, яка полягає в невиконанні подання до суду про анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії "Слуга народу"", – йдеться в повідомленні.

Також позивач просить суд зобов'язати Мін'юст подати до суду подання про анулювання відповідного реєстраційного свідоцтва.

ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за вказаним позовом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" планує зібрати представників виборчих штабів на всеукраїнський з'їзд, який, попередньо, відбудеться 21 серпня.

Коментувати
Політика

Дивіться також

"Л/ДНР" відкрили вогонь із гранатометів на Донбасі – штаб ООС

Арахамія "отримав" замість Зеленського на зустрічі з місцевими жителями в Миколаєві. Відео

У бюджеті України досі не закрили діру в 47,4 млрд гривень

У Сумах банда малоліток мучила дитину і знімала знущання на відео: ексклюзивні деталі

Фокін погодився ввійти до ТКГ щодо Донбасу