Суд Києва попросили анулювати партію "Слуга народу"

У ОАСК подали позов з вимогою анулювати партію "Слуга народу".

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов з вимогою анулювати реєстраційне свідоцтво партії "Слуга народу".

Як повідомляється на сайті ОАСК, відповідачем зазначено Міністерство юстиції України.

"Позивач просить суд визнати протиправною бездіяльність Мін'юсту щодо невиконання положень статті закону" Про політичні партії в Україні "та певної частини Положення про Міністерство юстиції, яка полягає в невиконанні подання до суду про анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії "Слуга народу"", – йдеться в повідомленні.

Також позивач просить суд зобов'язати Мін'юст подати до суду подання про анулювання відповідного реєстраційного свідоцтва.

ОАСК вирішує питання про відкриття провадження за вказаним позовом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, партія "Слуга народу" планує зібрати представників виборчих штабів на всеукраїнський з'їзд, який, попередньо, відбудеться 21 серпня.