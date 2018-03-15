Суд ЄС: Mafia не може бути захищеною торговельною маркою

Суд ЄС вирішив, що іспанська мережа ресторанів не може претендувати на захищену торговельну марку зі словом Mafia, оскільки применшення злочинів мафії суперечить основоположним цінностям ЄС.Суд Європейського Союзу у четвер, 15 березня, підтвердив скасування реєстрації торговельної марки іспанської мережі ресторанів La Mafia Se Sienta a la Mesa ("Мафія сідає за стіл") через використання слова Mafia у назві. Судді в Люксембурзі підтримали позицію італійського уряду, що використання слова Mafia у брендуванні ресторану є образливим та суперечить основоположним цінностям Євросоюзу.

Торговельну марку було зареєстровано у 2006 році. У 2015 італійський уряд вимагав від відомства ЄС з питань інтелектуальної власності скасувати реєстрацію торговельної марки, оскільки така назва порушує принципи моралі. Відомство підтримало позицію італійського уряду та видалило торговельну марку з реєстру, але іспанська компанія оспорила рішення відомства у суді ЄС.

Суд ЄС визнав, що використання слова Mafia у назві ресторану "тривіалізує серйозну шкоду", якої завдала діяльність мафіозних угруповань. Загалом діяльність мафії суперечить таким фундаментальним цінностям Євросоюзу, як людська гідність та свобода. А тому компанія не може претендувати на реєстрацію захищеної торговельної марки в Євросоюзі. Суд відкинув аргумент ресторанної мережі, нібито назва лише апелює до кіносаги "Хрещений батько", повідомляє агентство AFP.

В обґрунтуванні суду йдеться, що назва Mafia може не лише "шокувати чи образити" жертв мафії, але і будь-кого із "середньостатистичною чутливістю". Міністр закордонних справ Італії Ангеліно Альфано назвав рішення суду "перемогою для Італії".