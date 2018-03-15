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Суд ЄС: Mafia не може бути захищеною торговельною маркою

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Суд ЄС вирішив, що іспанська мережа ресторанів не може претендувати на захищену торговельну марку зі словом Mafia, оскільки применшення злочинів мафії суперечить основоположним цінностям ЄС.Суд Європейського Союзу у четвер, 15 березня, підтвердив скасування реєстрації торговельної марки іспанської мережі ресторанів La Mafia Se Sienta a la Mesa ("Мафія сідає за стіл") через використання слова Mafia у назві. Судді в Люксембурзі підтримали позицію італійського уряду, що використання слова Mafia у брендуванні ресторану є образливим та суперечить основоположним цінностям Євросоюзу.

Торговельну марку було зареєстровано у 2006 році. У 2015 італійський уряд вимагав від відомства ЄС з питань інтелектуальної власності скасувати реєстрацію торговельної марки, оскільки така назва порушує принципи моралі. Відомство підтримало позицію італійського уряду та видалило торговельну марку з реєстру, але іспанська компанія оспорила рішення відомства у суді ЄС.

Суд ЄС визнав, що використання слова Mafia у назві ресторану "тривіалізує серйозну шкоду", якої завдала діяльність мафіозних угруповань. Загалом діяльність мафії суперечить таким фундаментальним цінностям Євросоюзу, як людська гідність та свобода. А тому компанія не може претендувати на реєстрацію захищеної торговельної марки в Євросоюзі. Суд відкинув аргумент ресторанної мережі, нібито назва лише апелює до кіносаги "Хрещений батько", повідомляє агентство AFP.

В обґрунтуванні суду йдеться, що назва Mafia може не лише "шокувати чи образити" жертв мафії, але і будь-кого із "середньостатистичною чутливістю". Міністр закордонних справ Італії Ангеліно Альфано назвав рішення суду "перемогою для Італії".

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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