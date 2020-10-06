Суд дозволив реєструвати кандидатів від 'Євросолідарності' у Кременчуці

Партія "Європейська солідарність" виграла в апеляційній інстанції справу про незаконну відмову у реєстрації списку партії на виборах до міської ради Кременчука.

Про це повідомив народний депутат Микола Княжицький у Facebook. Він зазначив, що алеляційна скарга ТВК розглядалась у Другому апеляційному адміністративному суді у Харкові.

"Це рішення важливе для всієї України, оскільки ми насправді бачимо, що українці не готові жити в тоталітарних режимах, в країнах чи системах, які будують Путін чи Лукашенко. Демократія у нас існує. Це надзвичайно важливо і добре. Ми бачимо приклад, як в Кременчуку, в окремо взятому місці намагались цю демократію задушити. І очевидно, що місце, яке керується протягом багатьох років мафією, яка включає в себе представників різних політичних сил, впливає на територіальні комісії і думає, що вони хазяї, нарешті стає вільним", – зазначив він під час включення на телеканалі Прямий.

Княжицький висловив переконання, що партія "Євросолідарність" також переможе і на виборах.

"І я вам гарантую, що всі члени виборчих комісій, які навмисно затягують виборчий процес, які заперечують право громадян обирати і бути обраними – ми зробимо все для того, аби вони були притягнуті до відповідальності. Тому що вони забули, що існує кримінальна відповідальність для тих людей, які гальмують виборчий процес і не дають людям спокійно брати участь у виборах", – попередив Княжицький.

Він наголосив, що жодних підстав для затягування виборчого процесу у ТВК не було. Це довів суд і першої, і другої інстанції.

"Можна закидати абсурдними заявами суд, можна фальсифікувати вибори, можна не допускати до виборів чесних і відповідальних людей, але справедливість все одно в нашій країні перемагає. І ми ще раз переконуємося, що Майдан відбувався недаремно, ми переконуємося, що це впливає на свідомість будь-яких громадян: і у Львові, і в Харкові, і в Кременчуці. Ми бачимо, які підтримку ми маємо в Кременчуці. Це фантастична підтримка. Це значить, що це місто оживає, і нарешті стане живим, нормальним, повноцінним європейським містом, а не мафіозним заповідником в Україні", – переконаний Княжицький.

Народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз, яка також була на суді, зі свого боку повідомила про деталі рішення.

"Суд не задовольнив апеляційну скаргу членів ТВК Кременчука. Рішення вступає в силу і оскарженню не підлягає. Справедливість відновлена і кандидати від "ЄС" у Кременчуці мають нарешті замість судових баталій розпочати свою виборчу кампанію. На жаль, дії членів ТВК можна трактувати як такі, що перешкоджають чесним виборам та кандидатам від єдиної опозиційної партії України", – зазначила Фріз.

Нагадаємо, 29 вересня у Кременчуці ТВК всупереч закону не зареєструвала виборчий список кандидатів від партії "Європейська солідарність" до міськради.

2 жовтня Окружний адміністративний суд Полтави скасував рішення ТВК про відмову в реєстрації списку кандидатів "Європейської Солідарності" до міської ради Кременчука і зобов’язав повторно розглянути документи. Сотні небайдужих людей у Полтаві вийшли на акцію протесту проти порушень виборчого законодавства і тиску на опозицію. Учасники акції закликали суд відновити справедливість та законність, не допустити політичних маніпуляцій із реєстрацією кандидатів.