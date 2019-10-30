"Створив проблеми": Яременко звернувся до Зеленського через секс-скандал

Нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко попросив вибачення у президента Володимира Зеленського після того, як його зловили на секс-листуванні в Раді.

На своїй сторінці в Facebook Яременко заявив, що "не всі рішення бувають однаковими вдалими".

"Я видалив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей, до фракції і президента", - написав Яременко.

Яременко зробив нову заяву про секс-скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яременко напередодні стверджував, що журналіст, який помітив його листування, "повівся на провокацію". "Не варто вірити всьому, що публікують нібито ЗМІ", – заявив він.

Також він заявив, що дружина дзвонила йому після інциденту і нібито подякувала, додавши, що вона "не завжди поділяє моє почуття гумору".

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