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30 жовтня • оновлено в 20:42
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"Створив проблеми": Яременко звернувся до Зеленського через секс-скандал

1.1т Читати матеріал російською

Нардеп від "Слуги народу" Богдан Яременко попросив вибачення у президента Володимира Зеленського після того, як його зловили на секс-листуванні в Раді.

На своїй сторінці в Facebook Яременко заявив, що "не всі рішення бувають однаковими вдалими".

"Я видалив попередній пост і хочу вибачитися перед усіма, кому своїм необдуманим вчинком створив проблеми: від дружини і дітей, до фракції і президента", - написав Яременко.

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Яременко зробив нову заяву про секс-скандал

Яременко зробив нову заяву про секс-скандал

Як повідомляв OBOZREVATEL, Яременко напередодні стверджував, що журналіст, який помітив його листування, "повівся на провокацію". "Не варто вірити всьому, що публікують нібито ЗМІ", – заявив він.

Також він заявив, що дружина дзвонила йому після інциденту і нібито подякувала, додавши, що вона "не завжди поділяє моє почуття гумору".

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Особи
Богдан Яременко Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Теги
Верховна Рада України Серіал Слуга Народу
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Надежда Вера
Надежда Вера
Погань вона у всьому погань, куди б ти її не посадив
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