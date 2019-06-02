"Створити казку": Вакарчук висловився про війну на Донбасі і жителів ОРДЛО

Закінчення війни на Донбасі – це багатогранний і складний процес.

Про це в ефірі українського ТБ заявив музикант, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук.

"Якщо ви побачите людину, яка скаже, що знає точно як закінчити війну, то це буде неправда. Ця людина лукавить або не розуміє, про що говорить. Це складний багатогранний процес. Я закликаю політиків, які зараз при владі, не обіцяти людям швидко закінчити війну. Обіцяйте зробити все можливе, щоб війна закінчилася якомога швидше на сприятливих для України умовах. Саме це партія "Голос" і буде робити", – повідомив він.

Вакарчук назвав два фактори для об'єднання України.

"Перший – це створити на підконтрольних Україні територіях казку. Нам потрібно створити вітрину справжнього життя, де людина буде відчувати себе гідною і захищеною. І коли ми виправимо ситуацію в економіці, коли в країні запанує верховенство права, і до кожної людини будуть ставитися як до кращої з кращих, то я впевнений, що люди на тимчасово окупованих територіях захочуть об'єднається з нами", – пояснив він.

Також політик зазначив, що "не можна забувати, що люди, які проживають по той бік межі, теж наші люди і ми повинні протягнути їм руку допомоги".

"Ми не повинні сприймати їх, як людей другого сорту", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер групи "Океан Ельзи", громадський діяч Святослав Вакарчук представив свою партію "Голос". З нею музикант планує йти на парламентські вибори.

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