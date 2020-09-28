НАЗК попередило про можливе зростання тютюнової корупції у разі створення Нацоператора

Національне агентство із запобігання корупції виявило корупціогенні фактори у постанові Кабінету міністрів про створення Національного оператора на ринку тютюнових виробів.

Таку відповідь Агентство надало на звернення "Ліги антитрасту" щодо проведення антикорупційної експертизи проєкту розпорядження Кабінету Міністрів "Про реалізацію пілотного проєкту "Національний оператор на ринку тютюнових виробів", повідомляється у Facebook.

У НАЗК зазначили, що, вже не зможуть проаналізувати проєкт, оскільки він уже ухвалений, однак Агентство надішле звернення до Міністерства юстиції з пропозицією включити зазначену постанови до плану проведення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів.

"Крім того, Антимонопольний комітет та Міністерство внутрішніх справ на запити "Ліга антитрасту" повідомили, що зазначений проєкт постанови до них на погодження також не надходив. Попри те, що Міністерство фінансів у листі до Уряду зазначило про необхідність погодження проєкту постанови з АМКУ", – йдеться у повідомленні "Ліги".

"Зазначеною постановою фактично легалізується монопольне становище компанії "Тедіс" на ринку оптової реалізації тютюнових виробів", – вважають в організації.

У "Лізі антитрасту" нагадали, що постанову було ухвалено на засіданні уряду 9 вересня, після внесення цього питання з голосу в порядок денний заступницею Міністра економіки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, відомий журналіст Юрій Бутусов назвав підтримку сигаретної монополії компанії "Tedis Україна" однією з найочевидніших корупційних схем. Він у вигляді списку виклав хронологію подій останнього року.