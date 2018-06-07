Створення Антикорупційного суду: хто голосував проти

25 народних депутатів проголосували "проти" прийняття президентського законопроекту про створення Вищого антикорупційного суду (№7440).

Згідно з даними поіменного голосування, розміщеного на сайті Ради, не голосували 17 нардепів, ще 25 утрималися.

Так, з 43 представників "Опозиційного блоку" проти даної ініціативи виступили 22, з Радикальної партії - 2 нардепа, і ще один з "Самопомочі".

У той же час нардепи від БПП Мустафа Найєм і Ніна Южаніна заявили, що їхні картки не спрацювали під час голосування за законопроект про Антикорупційне суді, незважаючи на те, що вони підтримали документ.

Нагадаємо, створення Антикорупційного суду є одним з основних вимог Міжнародного валютного фонду для надання Україні чергового траншу.

15 грудня 2018 року президент Петро Порошенко анонсував внесення на розгляд Верховної Ради законопроекту, який він особисто запропонував.

Глава держави заявляв, що створення суду можливо відбудеться вже до кінця 2018 року.

У свою чергу прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що подасть у відставку, якщо депутати не приймуть закон.