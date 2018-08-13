"Стус": стрічка про поета-дисидента може не вийти на екрани?

Ще на етапі зйомок стрічка про поета-дисидента Василя Стуса опинилась в епіцентрі політичного скандалу. Чи може Держкіно не допустити її до показу?"Метафорична історія про яскраве життя і загадкову смерть найпотужнішого поета-шістдесятника, правозахисника, героя України - Василя Семеновича Стуса та його боротьбу із системою", - так анотація на офіційному веб-сайті описує стрічку, довкола якої ще на етапі зйомок спалахнув політичний скандал. Користувачів соцмереж обурила звістка про те, що у фільмі не буде сцени суду над поетом: 2 жовтня 1980 року Стуса засудили на 10 років позбавлення волі і 5 років заслання. Адвокатом дисидента на цьому процесі виступав Віктор Медведчук, який згодом, за незалежної України, зробив політичну кар'єру, а нині лідер громадського руху "Український вибір - Право народу". У 1980-му в підсумковій промові на процесі Стуса Медведчук заявив, що кваліфікацію дій підсудного вважає вірною. На думку багатьох істориків, це відіграло вирішальну роль у долі поета.

Коли стало відомо, що сцени з підсумковою промовою в стрічці не буде, авторів обвинуватили у перекручуванні історії, а Медведчука - в тиску на знімальну групу. Зрештою творці стрічки пообіцяли повернути сцену суду й додатково відзняти необхідні кадри. У відповідь юрист Віктора Медведчука Ігор Кириленко пригрозив домогтися заборони "Стуса", якщо це зроблять.

"Стус" - "міцний горішок" української історії

Проект сценаристів Сергія Дзюби й Артемія Кірсанова і режисера Романа Бровка - один із десяти переможців конкурсу Держкіно. З бюджету на нього виділили 19 мільйонів гривень, загальний же кошторис - 44 мільйони гривень. Робоче ім'я стрічки "Птах душі" - за назвою збірки віршів Стуса, спаленої у таборі, де поет відбував покарання з 1980 по 1985 рік, - зрештою змінили на "Стус".

Події стрічки, повідомляють автори, охоплюють кілька часових періодів - від становлення Стуса "як поета і борця за українську культуру" і спроб влади "спокусити його продати душу за свободу" до останніх днів Стуса у 1985 році. "В нашій історії ключовими сценами були події, що відбувалися в Пермській колонії, де сидів Василь Стус (події 1985 року. - Ред.), а саме епізод, де Стуса намагалися вмовити на співпрацю з системою і просили відмовитися від висування на Нобелівську премію", - пояснює режисер.

Роман Бровко говорить, що Стуса бачить не іконою, а "міцним горішком, який боровся проти радянської системи", а також другом, чоловіком, батьком. На головну роль запросили театрального і кіноактора Дмитра Ярошенка: про те, що він схожий на молодого Василя Стуса, Дмитрові говорили ще в студентські роки. Автори фільму підкреслювали, що їхню стрічку розраховано на молоду аудиторію, тому жанр визначили як біографічну драму і трилер. Зйомки розпочали в Києві 29 квітня 2018 року, а на екрани фільм має вийти наприкінці лютого 2019 року.

"Флешбек з минулого"

Того, що сцена суду з персонажем Медведчука, від початку планувалась у стрічці, автори "Стуса" не заперечують - навіть кастинг провели на цю роль. Із сценарію цей епізод вилучили. Щоправда, ще до початку зйомок - у середині квітня, разом із іще двома десятками інших сцен. Роман Бровко на своїй сторінці у Facebook пояснив, що суд не грав у сценарії великої ролі й "мав постати лише як флешбек зі спогадів".

За словами режисера, епізод із судом прибрали із сценарію на прохання сина поета Дмитра Стуса, з яким консультувалися щодо біографії батька. "Було сказано, що більше запитань не до адвоката, а до інших, нібито "порядних людей", які свідчили проти Василя Стуса", - пояснив Бровко.

Режисер зазначав, що в пошуку відповідей знімальна група зв'язувалася і з представниками Віктора Медведчука: особистого контакту не вийшло, натомість отримали від прес-служби політика посилання на інтерв'ю, в якому Медведчук прокоментував процес 1980 року. Зі слів Бровка, "позиції, озвученні в статті, абсолютно збігалися з тим, що заявляв Дмитро Стус. В таких умовах ми не могли включити до фільму деякі сцени, котрі були плодом творчої фантазії". Інакше, додав режисер, стрічка потрапила би "до юридичної пастки" і ризикувала взагалі не вийти у прокат.

Тепер же "Стус" може не дійти до кіноекранів через позицію адвоката Віктора Медведчука: Ігор Кириленко пригрозив, що домагатиметься через суд заборони показу стрічки, якщо та міститиме "недостовірну інформацію" про його клієнта.

Покажуть - не покажуть?

Утім, спочатку фільм мають допустити до прокату в Держкіно. Голова відомства Пилип Іллєнко розповів DW, що скандал зі "Стусом" відстежує, щойно з'явилися новини про це, "ще до того, як відреагував прем'єр-міністр". Володимир Гройсман доручив Держкіно і Міністерству культури розібратися у ситуації з вилученням сцени. Водночас, запевняє Іллєнко, у справу Держкіно не втручається, адже в Україні законом заборонена цензура. "Ми не робимо так, як було у Радянському Союзі, коли спеціальні люди віддивлялися відзнятий матеріал щодня. Ми віддивляємося готовий фільм перед його здачею його у Центр Довженка для збереження, коли ми завершуємо наші стосунки з продюсером-виробником", - говорить голова Держкіно.

За словами посадовця, в історії українського кіно ще не було випадків, коли стрічку не допускали до виходу через зміни сценарію. "Ми маємо розрізняти незначні удосконалення, зміни, які пов’язані з режисерським баченням, іншими творчими питаннями, і глобальні зміни. Умовно кажучи, вигравали конкурс про князя Святослава, а фільм зняли про Леоніда Брежнєва", - пояснює Іллєнко.

Наскільки радикальним перетворенням можна вважати відмову творців "Стуса" від сцени суду - голова Держкіно наразі судити не береться. Про це, каже він, можна буде зробити висновки "лише після перегляду готового продукту, а ще навіть знімальний процес не завершився". Крім того, нагадав Іллєнко, продюсери стрічки про Стуса вже пообіцяли повернути епізод із судом.

А режисер Роман Бровко тим часом побоюється, що після скандалу його стрічку сприймуть необ'єктивно. "У мене таке враження, в який би спосіб я не відзніму сцену суду, буде страшна критика, аргументи: "Не так показали", "Викривили правду", і зрештою: "Давайте бойкотувати фільм". Тут буде політичне бажання, аби Медведчука показали в сцені гірше за "рогатого". А це вже не є режисура", - нарікає Бровко.