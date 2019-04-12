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Сценарій Москви: розкрито задум Медведчука щодо повернення Донбасу

1.6тЧитати матеріал російською

Глава політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, заявляючи про повернення тимчасово окупованого Донбасу в Україні, веде подвійну гру.

Про це в інтерв'ю "Фактам" розповів координатор групи "Інформаційне опір", народний депутат ("Народний фронт") Дмитро Тимчук, зазначивши вплив Кремля.

"По-перше, це примус до сценарію, який пишуть в Москві. У Кремлі весь час говорять, що не є стороною конфлікту і Україна повинна домовлятися з бойовиками. Що в такому випадку, власне, і станеться. А по-друге, це спосіб тиску на кандидатів в президенти, щоб вони перед виборами прийняли конкретне рішення: погоджуватися чи ні на таку пропозицію", – розповів нардеп.

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Тимчук додав, що умови, які висунув Медведчук поточного скликання Верховна Рада не прийме.

"Це приціл на парламентські вибори, які пройдуть восени. Нинішній склад ВР навряд чи підтримає рішення про надання Донецьку та Луганську автономії. Для цього потрібно вносити зміни до Конституції. Для таких змін необхідно проросійську більшість в Раді. Подивимося, які розклади будуть восени", – підсумував він.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, Віктор Медведчук заявив, що "ДНР" і "ЛНР" попередньо згодні повернутися до складу України на умовах автономії.

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Особи
Дмитро ТимчукВіктор Медведчук
Місце
Україна
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