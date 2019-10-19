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19 жовтня • оновлено в 12:22
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Андрій Піонтковський
Андрій Піонтковський
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Сценарий Кремля после провала проекта "Новороссии"

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После провала проекта "Новороссии" Кремль избрал более изощренный сценарий подчинения соседнего государства – имплантация раковой опухоли ОРДЛО (ничего в ней не меняя) в политическое тело Украины.

Путину не нужны дополнительные куски украинской территории. Ему нужен контроль над всей Украиной, которая проглотив наживку "восстановления её территориальной целостности":

– признает ОРДЛО своей легитимной частью при сохраняющемся там всевластии российских силовиков;

– в "процессе воссоединения" обнажит тот участок своей де-факто границы, которую сегодня на линии разделения сторон защищают подразделения ВСУ.

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Проект Кремля "Троянский конь Луганд*нии" потерпел поражение

После прихода к власти в Киеве тройки (Коломойский, Богдан, Зеленский) Кремль был уверен в своей способности навязать, наконец, Украине "воссоединение с ОРДЛО"

Уверенность Москвы вызвана двумя обстоятельствами:

1) Очевидное стремление ряда лидеров Запада (Трамп, Макрон) к очередной перезагрузке с РФ и их настойчивые советы новому украинскому руководству "договориться с Путиным";

2) Готовность ключевых фигур в окружении новоизбранного президента (Коломойский, Богдан) следовать кремлёвскому сценарию.

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Формула Сталина: о судьбе Украины

События 14-15 октября нанесли серьезный удар по надеждам Кремля. Выяснилось, что "тройка" не может не считаться с позицией гражданского общества, имеющего своё представительство в парламенте и обретающего новых лидеров.

Тем более, что Зеленский не получал на выборах мандата на капитуляцию. Он получил всенародный мандат на мир. А мир сегодня – это прекращение кровопролития на линии разведения сторон и возвращение захваченных украинских заложников.

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Украина на шпагате: Зеленскому нужно найти выход

Конечно, после ошеломившего Москву заявления украинской стороны в Минске 15 октября возможны любые новые колебания и отступления киевской власти. Не исключаю, что Зеленский захочет все-таки "увидеть в Париже Путина и умереть".

Но, тем не менее, я убеждён, что, несмотря на все усилия Путина, Макрона, Трампа, Богдана, Коломойского, Украина не согласится на рейдерское поглощение её враждебной структурой.

Как отнесётся к этой новой реальности Москва? Гневными лицемерными обвинениями в "невыполнении минских соглашений" и усилившимися обстрелами на линии разделения сторон. Все соглашения о прекращения огня будут срываться, пока Киев не пойдёт на политическую капитуляцию. Но это рефлекторная реакция, которую мы уже наблюдаем.

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Узник Путина выступил против Зеленского?

А какова будет стратегическая линия Кремля по отношению к Украине после провала проектов сначала "Новороссия", а теперь, судя по всему, и "Троянский конь"?

Мобилизационная партия (Патрушев, Ковальчук, Сечин, С.Иванов), видит свой шанс окончательного решения украинского вопроса в создании в Украине всеми средствами атмосферы раскола и нарастающего хаоса.

Но вряд ли этот сценарий устраивает противников мобпартии в схватке за власть в путинском ближайшем окружении – партию "умеренных империалистов".

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Владимир Зеленский, или вы их прогоните, или они вас загонят

Я вступаю здесь в область предположений, которые основываются на доверительной информации кротов-инсайдеров на вершине российской власти. И прежде всего, конечно, депеш постоянного собеседника высших бонз режима известного журналиста ААВ.

Не секрет, что в последние месяцы он вышел за рамки традиционной роли бесстрастного крота-наблюдателя на пирах всеблагих и уже не скрывает своих симпатий к одной партии всеблагих и резкой антипатии к другой.

И, как мне представляется, дело не ограничивается одними симпатиями, он активно играет в информационном поле на стороне партии умеренных.

В этой связи любопытна была его еженедельная передача "Будем наблюдать" от 14 сентября, в которой ААВ рассказал довольно подробно о моем видении украинской проблематики.

Примечательна одна его фраза:

"Я бы здесь скорее согласился с Пионтковским, хотя наши точки зрения на конфликт между Россией и Украиной очень часто кардинально расходятся".

ААВ прав, наши взгляды действительно кардинально расходятся, что неудивительно. Я убеждённый сторонник украинской государственности и полного восстановления территориальной целостности Украины. ААВ умеренный русский империалист.

Тем более показательно, что столь разные люди, каждый со своей перспективы, одинаково скептически относятся к проекту "воссоединения Украины с ОРДЛО" как весьма опасному и для Украины и для России.

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Трамп не будет помогать Зеленскому

Вот как формулирует это наше общее чувство ААВ:

"Пионтковский говорит об угрозе, что эту территорию Россия пытается впихнуть в состав Украины, чтобы вся Украина стала инфицирована. То есть некий заражённый орган, по-моему, он так говорит, внедряется в здоровое тело Украины, чтобы вся Украина стала инфицирована этими проблемами. Все так, да не так. То есть это так, но вопрос такой: какая альтернатива? Отрезать этот заражённый орган. Уважаемые, вот что вы должны понять, все наши слушатели. Что альтернатива конечная такая: либо этот инфицированный орган, еще раз повторю по Пионтковскому и я с ним согласен в этом, – эти территории и это население – Украина принимает назад в себя и, видимо, как-то лечится или наоборот эта зараза, раковые клетки этой болезни распространяются до Киева, до Львова и так далее. Или отрезать. В конечном итоге. Чего тут лицемерить"

Естественно,что распространение раковой заразы "Русского мира" до Львова и так далее категорически не устраивает украинофила Пионтковского. Но почему этот проект беспокоит русского империалиста ААВ? Потому что в отличие от вождей мобпартии он умеренный (умный) русский империалист.

Интересно, от себя лично или от партии умеренных империалистов обращался он 14 сентября не ко мне, конечно, а к украинцам:

"Вопрос такой: а какая альтернатива? Отрезать этот заражённый орган. В конечном итоге. Чего тут лицемерить?"

Несмотря на наши кардинальные политические расхождения, мы с ААВ, кажется, одинаково видим "замораживание конфликта" как наименее худшее решение в сегодняшней патовой ситуации. Объяснять его своей аудитории обе стороны будут, разумеется, по-разному. И совершенно по-разному будут понимать ключевой термин "отрезать". Но, ни одна из сторон не потеряет лица, что всегда очень важно для политиков.

Украина: Крым и часть Донбасса – оккупированные агрессором территории. Мы никогда не признаем их российскими. Не признает их таковыми и весь мир. Украинская армия не может вернуть их силой в наступательной операции против военной сверхдержавы. Но она способна не допустить дальнейшей российской агрессии.

На линии разделения сторон необходимо прекратить постоянно провоцируемое Россией бессмысленное кровопролитие. Для этого нужна демилитаризованная зона с миротворцами ООН.

Крым и Донбасс вернутся в состав Украины в изменившейся геополитической ситуации. Украина, проведя экономические реформы, станет для своих оставшихся на оккупированной территории сограждан также привлекательной как в своё время ФРГ для жителей ГДР.

Россия: Хунта Зеленского-Коломойского отказалась от своих сограждан, таких же, как и они – простых украинцев, от доведённых до отчаяния трактористов и шахтёров. Кстати, почти всем им уже выданы российские паспорта. В этих непростых условиях РФ берет на себя ответственность за безопасность и экономическое благосостояние своих соотечественников. Для предотвращения карательной операции киевской военщины создаётся демилитаризованная зона на границах ДНР и ЛНР.

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Автор
Андрій Піонтковський Андрій Піонтковський
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Джерело
Джерело: kasparov.ru
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cook george
cook george
"станет для своих оставшихся на оккупированной территории сограждан также привлекательной" Может и станет, вот только патологическая совковая ненааисть к нам останется.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Так воно і є. Не визнавати їх РФ, але і не повертати їх на таких умовах
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Как и следовало ожидать, в сухом остатке много шума из ничего. Статус кво сохраняется. Набираемся стратегического терпения и желаем рашке скорейшего краха
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