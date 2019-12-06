Сценарії щодо Донбасу: Зеленському запропонували хитрий план

Україні потрібно обговорювати сценарії врегулювання конфлікту на Донбасі не з Росією, а зі своїми західними партнерами – зокрема, з Німеччиною та Францією.

З такою пропозицією виступив в ефірі ObozTV експерт з міжнародної політики Ігар Тишкевич. На його думку, президенту Володимиру Зеленському не варто показувати свої сценарії на чотиристоронньої зустрічі в "нормандському форматі", яка намічена на 9 грудня в Парижі.

"Слава Богу, що вони почали говорити про сценарії. Слава Богу, що Мінськ – це не єдиний сценарій. Питання: що буде далі? ...Наші сценарії на зустрічі в "нормандському форматі" не повинні бути показані. Наше завдання: показати ключові тези на окремих консультаціях з нашими європейськими партнерами", – наголосив Тишкевич.

За його словами, в ідеалі Україна має провести окремі переговори з Німеччиною, та окремі – з Францією.

Експерт порадив акцентувати увагу на тому, які вигоди отримають європейці від того чи іншого плану.

Тишкевич також перерахував три базових сценарних групи.

"Перша – "ані війни, ані миру". Те, що сьогодні. Ми показуємо, наприклад, де той же самий німецький бізнес зможе сьогодні заробляти в Україні", – пояснив він.

"Другий варіант – припустимо, "неукраїнський Донбас". Це може бути відмова України від Донбасу, може бути анексія РФ. Ми показуємо небезпеку кожного з підваріантів. Говоримо, що якщо це станеться, то Німеччина втратить у своїх інтересах в тих і тих конкретних сферах", – продовжив міжнародник.

"Третій – варіант реінтеграції. Там теж кілька підваріантів. Це може бути т.зв. "троянський кінь", коли Росія просто раптово виходить, без питань фінансування, відновлення цих територій, без перехідного періоду. Тоді питання: що ми будемо робити з Донбасом? Окей, показуємо небезпеки і можливості. Далі – варіант миротворчої місії. Ми показуємо, де Німеччина може заробляти. Де її інтереси? Де Франція може заробляти? На чому? Варіант Мінських угод – чим це небезпечно сьогодні і які потрібно корективи внести", – резюмував Тишкевич.

Зеленському порадили не показувати Путіну сценарії щодо Донбасу facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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