Сценарії щодо Донбасу: Зеленському запропонували хитрий план

Україні потрібно обговорювати сценарії врегулювання конфлікту на Донбасі не з Росією, а зі своїми західними партнерами – зокрема, з Німеччиною та Францією.
З такою пропозицією виступив в ефірі ObozTV експерт з міжнародної політики Ігар Тишкевич. На його думку, президенту Володимиру Зеленському не варто показувати свої сценарії на чотиристоронньої зустрічі в "нормандському форматі", яка намічена на 9 грудня в Парижі.
"Слава Богу, що вони почали говорити про сценарії. Слава Богу, що Мінськ – це не єдиний сценарій. Питання: що буде далі? ...Наші сценарії на зустрічі в "нормандському форматі" не повинні бути показані. Наше завдання: показати ключові тези на окремих консультаціях з нашими європейськими партнерами", – наголосив Тишкевич.
За його словами, в ідеалі Україна має провести окремі переговори з Німеччиною, та окремі – з Францією.
Експерт порадив акцентувати увагу на тому, які вигоди отримають європейці від того чи іншого плану.
Тишкевич також перерахував три базових сценарних групи.
"Перша – "ані війни, ані миру". Те, що сьогодні. Ми показуємо, наприклад, де той же самий німецький бізнес зможе сьогодні заробляти в Україні", – пояснив він.
"Другий варіант – припустимо, "неукраїнський Донбас". Це може бути відмова України від Донбасу, може бути анексія РФ. Ми показуємо небезпеку кожного з підваріантів. Говоримо, що якщо це станеться, то Німеччина втратить у своїх інтересах в тих і тих конкретних сферах", – продовжив міжнародник.
"Третій – варіант реінтеграції. Там теж кілька підваріантів. Це може бути т.зв. "троянський кінь", коли Росія просто раптово виходить, без питань фінансування, відновлення цих територій, без перехідного періоду. Тоді питання: що ми будемо робити з Донбасом? Окей, показуємо небезпеки і можливості. Далі – варіант миротворчої місії. Ми показуємо, де Німеччина може заробляти. Де її інтереси? Де Франція може заробляти? На чому? Варіант Мінських угод – чим це небезпечно сьогодні і які потрібно корективи внести", – резюмував Тишкевич.
Зеленському порадили не показувати Путіну сценарії щодо Донбасу
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Як повідомляв OBOZREVATEL:
Перша особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна має відбутися в рамках "нормандського саміту" 9 грудня в Парижі.
За словами прес-секретаря Путіна, головною метою переговорів президентів України і Росії стане "спроба знайти якісь рішення".
3 грудня за участю Зеленського відбулася координаційна нарада в рамках підготовки до саміту країн "нормандського формату".
На зустрічі затвердили 5 можливих сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей.
Екс-заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль попередила, що головна мета для Путіна в Парижі – домогтися зняття санкційного тиску з боку Європи.
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