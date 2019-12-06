Головна Новини
7 грудня • оновлено в 00:28
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Сценарії щодо Донбасу: Зеленському запропонували хитрий план

1.4т
Читати матеріал російською

Україні потрібно обговорювати сценарії врегулювання конфлікту на Донбасі не з Росією, а зі своїми західними партнерами – зокрема, з Німеччиною та Францією.

З такою пропозицією виступив в ефірі ObozTV експерт з міжнародної політики Ігар Тишкевич. На його думку, президенту Володимиру Зеленському не варто показувати свої сценарії на чотиристоронньої зустрічі в "нормандському форматі", яка намічена на 9 грудня в Парижі.

Новини
Без ілюзій: в Україні озвучили очікування від "нормандської зустрічі"

"Слава Богу, що вони почали говорити про сценарії. Слава Богу, що Мінськ – це не єдиний сценарій. Питання: що буде далі? ...Наші сценарії на зустрічі в "нормандському форматі" не повинні бути показані. Наше завдання: показати ключові тези на окремих консультаціях з нашими європейськими партнерами", – наголосив Тишкевич.

За його словами, в ідеалі Україна має провести окремі переговори з Німеччиною, та окремі – з Францією.

Експерт порадив акцентувати увагу на тому, які вигоди отримають європейці від того чи іншого плану.

Новини
Путін готує Зеленському дві нові умови щодо Донбасу – генерал

Тишкевич також перерахував три базових сценарних групи.

"Перша – "ані війни, ані миру". Те, що сьогодні. Ми показуємо, наприклад, де той же самий німецький бізнес зможе сьогодні заробляти в Україні", – пояснив він.

"Другий варіант – припустимо, "неукраїнський Донбас". Це може бути відмова України від Донбасу, може бути анексія РФ. Ми показуємо небезпеку кожного з підваріантів. Говоримо, що якщо це станеться, то Німеччина втратить у своїх інтересах в тих і тих конкретних сферах", – продовжив міжнародник.

"Третій – варіант реінтеграції. Там теж кілька підваріантів. Це може бути т.зв. "троянський кінь", коли Росія просто раптово виходить, без питань фінансування, відновлення цих територій, без перехідного періоду. Тоді питання: що ми будемо робити з Донбасом? Окей, показуємо небезпеки і можливості. Далі – варіант миротворчої місії. Ми показуємо, де Німеччина може заробляти. Де її інтереси? Де Франція може заробляти? На чому? Варіант Мінських угод – чим це небезпечно сьогодні і які потрібно корективи внести", – резюмував Тишкевич.

Зеленському порадили не показувати Путіну сценарії щодо Донбасу

Зеленському порадили не показувати Путіну сценарії щодо Донбасу

facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підсумки дня з Вадимом Колодійчуком дивіться щодня по буднях о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Наталія Глазова
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Володимир Зеленський Ігар Тишкевич
Місце
Україна
Теги
нормандський формат переговори щодо Донбасу
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини політики

Топпублікації

Топблоги