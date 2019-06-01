ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
двох квитків на концерт гурту «Антитіла» в м. Полтава Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Але без пива і попкорну: в Раді запропонували встановити сцену для концертів

388Читати матеріал російською

У сесійній залі Верховної Ради України потрібно встановити сцену з музичним обладнанням та в перервах між засіданнями проводити концерти.

Таку ідею в ефірі ObozTV озвучив тричі генеральний прокурор України і голова Союзу юристів Святослав Піскун.

Він прокоментував новий "тренд" в Україні – приходити в політику з шоу-бізнесу.

Новини
"У них більше совісті": Лебединський оцінив українських зірок у політиці

"Я б запропонував трибуну, де сидить Парубій з двома віце-спікерами, взагалі зняти. І зробити там сцену. Нормальну, гарну сцену. Поставити музичне обладнання, підсилювачі. І під час перерви у Верховній Раді депутати могли би паралельно займатися і своєю основною роботою – давати прекрасні концерти і транслювати їх", – сказав Піскун.

"Уявляєте: "Концерт дає народний депутат Оля Полякова з трибуни Верховної Ради України! Це прекрасно", – зазначив юрист.

На його думку, рейтинги телеканалу "Рада" після цього злетять до небес.

Новини
Зірки шоу-бізу масово зібралися в політику: чому та чого від них чекати

На запитання ведучого, де в такому випадку розмістити фан-зону, Піскун відповів: "Хто не депутати – будуть дивитися з балкона. Бідні люди завжди з балкона дивляться. А депутати будуть сидіти в партері, в лоджіях".

"Ось ви зараз скажете: Святославе Михайловичу, так усі почнуть пиво носити, попкорн. Ні, не будуть. Тільки співи, тільки музика. І тільки українською мовою", – наголосив він.

Інавгурація президента Володимира Зеленського. Верховна Рада України

Інавгурація президента Володимира Зеленського. Верховна Рада України

twitter.com/AndriyParubiy

OBOZREVATEL нагадує, хто із зірок української естради може піти в політику:

  • Про участь в дострокових парламентських виборах заявив лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. У травні 2019 року він представив власну політичну силу "Голос".

  • Український співак і музикант Віктор Павлік розповів, що веде переговори з лідером партії "Моя стабільність" Василем Журавльовим, однак остаточного рішення поки немає.

  • З чуток, пропозицію увійти до партійних списків отримав і секс-символ української естради, поп-співак Олег Винник. Утім, його продюсер Олександр Горбенко назвав цю інформацію "повною нісенітницею".

  • Про створення "жіночої" політичної партії несподівано оголосила співачка Оля Полякова. При цьому в коментарі OBOZREVATEL вона вказала, що не піде на позачергові вибори 21 липня, а спочатку набереться досвіду і тільки тоді може розпочати свою діяльність в парламенті.

Програму "Гостре питання" дивіться щопонеділка та щочетверга о 17:30 на ObozTV.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TVПряма трансляціяПозачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Святослав Піскун
Місце
УкраїнаКиїв
Теги
депутатконцертшоу-бизнесзіркиВерховна Рада України
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Н Олег
Н Олег
порохоботы исходят желчью ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки