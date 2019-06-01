Але без пива і попкорну: в Раді запропонували встановити сцену для концертів

У сесійній залі Верховної Ради України потрібно встановити сцену з музичним обладнанням та в перервах між засіданнями проводити концерти.

Таку ідею в ефірі ObozTV озвучив тричі генеральний прокурор України і голова Союзу юристів Святослав Піскун.

Він прокоментував новий "тренд" в Україні – приходити в політику з шоу-бізнесу.

"Я б запропонував трибуну, де сидить Парубій з двома віце-спікерами, взагалі зняти. І зробити там сцену. Нормальну, гарну сцену. Поставити музичне обладнання, підсилювачі. І під час перерви у Верховній Раді депутати могли би паралельно займатися і своєю основною роботою – давати прекрасні концерти і транслювати їх", – сказав Піскун.

"Уявляєте: "Концерт дає народний депутат Оля Полякова з трибуни Верховної Ради України! Це прекрасно", – зазначив юрист.

На його думку, рейтинги телеканалу "Рада" після цього злетять до небес.

На запитання ведучого, де в такому випадку розмістити фан-зону, Піскун відповів: "Хто не депутати – будуть дивитися з балкона. Бідні люди завжди з балкона дивляться. А депутати будуть сидіти в партері, в лоджіях".

"Ось ви зараз скажете: Святославе Михайловичу, так усі почнуть пиво носити, попкорн. Ні, не будуть. Тільки співи, тільки музика. І тільки українською мовою", – наголосив він.

Інавгурація президента Володимира Зеленського. Верховна Рада України twitter.com/AndriyParubiy

OBOZREVATEL нагадує, хто із зірок української естради може піти в політику:

Про участь в дострокових парламентських виборах заявив лідер групи "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. У травні 2019 року він представив власну політичну силу "Голос".

Український співак і музикант Віктор Павлік розповів, що веде переговори з лідером партії "Моя стабільність" Василем Журавльовим, однак остаточного рішення поки немає.

З чуток, пропозицію увійти до партійних списків отримав і секс-символ української естради, поп-співак Олег Винник. Утім, його продюсер Олександр Горбенко назвав цю інформацію "повною нісенітницею".

Про створення "жіночої" політичної партії несподівано оголосила співачка Оля Полякова. При цьому в коментарі OBOZREVATEL вона вказала, що не піде на позачергові вибори 21 липня, а спочатку набереться досвіду і тільки тоді може розпочати свою діяльність в парламенті.

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